Máscara de cílios, base, corretivo e mais: 10 maquiagens em oferta na Black Friday

Confira itens de make incríveis com até 42% off na Amazon

Se você está procurando novos itens de maquiagem incríveis para o dia a dia, não pode perder essas dicas! A Black Friday da Amazon está reunindo milhares de ofertas nas mais diversas categorias. Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 produtinhos que não podem faltar na hora da sua produção. Tem de tudo: máscara de cílios, base, corretivo e muito mais!

Confira a seleção e clique aqui para saber mais detalhes e ofertas em destaque:

1. Kit Queridinhos, Maybelline NY: https://amzn.to/3urtajv

Esse kit conta com os queridinhos da marca: um batom líquido matte com duração de até 16 horas, um corretivo Instant Age Rewind Eraser, que hidrata enquanto corrige, contorna e ilumina, e uma máscara de cílios The Colossal, que proporciona cílios alongados e volumosos.

2. Bálsamo demaquilante, BT CBalm, Bruna Tavares: https://amzn.to/46A2aLT

Com textura suave e macia, esse bálsamo de limpeza derrete toda a maquiagem, inclusive as que são à prova d’água, removendo tudo com facilidade no enxágue.

3. Lip Oil, Océane: https://amzn.to/3SQFWCl

Com ácido hialurônico e vitaminas C e E em sua fórmula, esse lip oil traz nutrição, brilho, hidratação e cor aos lábios.

4. Lapiseira retrátil para olhos, Contém 1g: https://amzn.to/47sAmdQ

Essa lapiseira retrátil possui ponta fina e cores vibrantes. Além disso, sua fórmula é super cremosa!

5. Lápis de sobrancelha, Benecos: https://amzn.to/3MZfpyK

Tenha sobrancelhas naturalmente definidas com esse produto incrível! Ele permite corrigir falhas, redesenhar ou apostar até em uma produção mais profissional.

6. Blush líquido, Mariana Saad by Océane: https://amzn.to/47RGQTv

Multifuncional, esse blush líquido é perfeito para complementar qualquer visual, garantindo um efeito e acabamento super natural na pele.

7. Base e corretivo Matte Velvet Skin, Mari Maria Make Up: https://amzn.to/49ODVMZ

Contorne, ilumine e esconda imperfeições com essa base incrível. Ela garante um acabamento aveludado, proporcionando uma cobertura média à alta, longa duração e construção de camadas.

8. BT Blur, Bruna Tavares: https://amzn.to/3Rb3n82

Com textura leve e sem óleo em sua fórmula, esse primer garante um acabamento sequinho e confortável na pele. Perfeito para ser o primeiro passo da make!

9. Batom líquido SuperStay Matte Ink, Maybelline NY: https://amzn.to/46p79za

Esse batom líquido incrível garante um acabamento matte como nunca antes visto. Além disso, seu pincel em forma de flecha permite aplicação simples.

10. Pó mineral translúcido, Benecos: https://amzn.to/46KdCoF

Esse pó facial retira o brilho da pele e fixa ainda mais a maquiagem. Pode ser utilizado para matificar a região, garantindo uma aparência suave e perfeita.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

