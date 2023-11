Eletrônicos, cozinha, Kindle e mais: confira ofertas em destaque na Black Friday da Amazon

Confira produtos incríveis com até 50% off na Amazon

A Black Friday 2023 chegou na Amazon e, se você já deseja curtir ofertas incríveis nas mais diversas categorias, esse é o momento! São até 50% off em produtos variados, como dispositivos Amazon, alimentos e bebidas, itens para bebês, casa, cozinha, CDs e vinis, celulares e acessórios, eletrônicos, beleza, livros, papelaria e escritório, moda e muito mais!

Além das ofertas, o site da Amazon está disponibilizando cupons exclusivos na data, como DESAFIOPRIME para R$100 off em produtos selecionados, MASTERPRIME para R$50 off pagando com Mastercard e 10% off em Notebooks Intel no aplicativo. Para saber mais detalhes, confira as páginas dos cupons e garanta suas ofertas.

Confira algumas ofertas em destaque e garanta seus itens favoritos:

Dispositivos Echo

1. Echo Pop: https://amzn.to/3MUI1Ju

2. Fire TV Stick Lite: https://amzn.to/3R0pzRg

3. Echo Dot 5ª geração: https://amzn.to/47LZpbr

4. Echo Show 5, 3ª geração: https://amzn.to/3sPHamQ

5. Echo Show 15: https://amzn.to/3RaOin4

Kindle

1. Kindle 11ª geração: https://amzn.to/47rAg6i

2. Kindle Paperwhite: https://amzn.to/3uqnsyl

3. Kindle Paperwhite Signature Edition: https://amzn.to/3MWeQpJ

4. Kindle Oasis: https://amzn.to/3SVenYp

Alimentos e bebidas

1. Bandeja Kit Gin Tônica 8 especiarias, WebBar: https://amzn.to/3RdT2sc

2. Caixa especial, Bold Snacks: https://amzn.to/47LIO7B

3. Cápsulas de café, Nespresso: https://amzn.to/46v7NLF

4. Vinho chileno Carmenere, Casillero Del Diablo: https://amzn.to/46uif5O

Cozinha

1. Geladeira Frost Free Duplex, Brastemp: https://amzn.to/3QKxDoM

2. Copo térmico de cerveja com tampa, Stanley: https://amzn.to/3GfAyRy

3. Fritadeira Airfryer sem óleo, Midea: https://amzn.to/3sM8XV2

4. Cafeteira Soleil, Arno: https://amzn.to/3MWPMi8

5. Batedeira planetária Oster: https://amzn.to/3MWf3Jx

Eletrônicos

1. iPhone 14 Pro, 1TB, Apple: https://amzn.to/47K9zt3

2. Notebook Ideapad Gaming 3i, Lenovo: https://amzn.to/3GeaLsZ

3. Caixa de som Boombox, Aiwa: https://amzn.to/3GdMzXN

4. Smartwatch Track Go, i2GO: https://amzn.to/3GxDaL3

5. Smart TV 32”, Philco: https://amzn.to/3Gcmo3B

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

