13 itens esportivos em oferta para garantir na Black Friday

Esteira, bike e muitos outros itens incríveis em oferta no site da Amazon

A Black Friday está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de garantir muitos produtos em oferta no site da Amazon! Se você está procurando itens esportivos por ótimos preços, nós podemos te ajudar. Preparamos uma lista com 13 produtos que vão fazer toda a diferença nos seus treinos e você não pode deixar de conferir. Tem de tudo: esteira, bicicleta, tapete de yoga, faixas e muito mais!

Confira e descubra mais detalhes sobre a Black Friday e suas ofertas clicando aqui:

1. Garrafa Stanley Legendary Classic: https://amzn.to/4a5ekQf

Com isolamento à vácuo, essa garrafa mantém suas bebidas quentes ou frias por até 24 horas. Possui vários tamanhos - 1L, 1,4L e 1,8L - e tampa multifuncional resistente a vazamentos.



2. Tapete de yoga, LiveUp: https://amzn.to/40WiSE0

Um tapete para quem ama se exercitar em ambientes abertos. Super simples e feito em EVA, é estável e seguro, não sendo escorregadio.



3. Bola de vôlei, Penalty: https://amzn.to/4a2QvbI

Desenvolvida para um vôlei de praia, essa bola proporciona durabilidade e resistência.



4. Bicicleta ergométrica Max H, Dream Fitness: https://amzn.to/49Uobbe

Ideal para uso residencial e com sistema de regulagem feito por cinta magnética, essa bicicleta ergométrica possui monitor digital com cinco funções: tempo, velocidade, distância, calorias e scan.



5. Esteira eletrônica, Dream Fitness: https://amzn.to/47NcxNx

Se exercite a qualquer hora do dia com essa esteira, que possui sistema de velocidade máxima de 13km/h, quatro programas pré-definidos de velocidade e sistema de absorção de impactos com seis amortecedores que preservam as articulações do usuário.



6. Bola peso Heavy Tonning Ball, LiveUp: https://amzn.to/3sFJ9dr

A mini bola de exercícios é usada para intensificar treinamentos e desenvolver força em exercícios de ginástica, musculação e reabilitação.



7. Trampolim Elastic Jump, Polimet: https://amzn.to/47OxIio

Desenvolvido para fortalecer pernas e glúteos, este trampolim é uma forma divertida de se exercitar e queimar calorias, oferecendo muitos benefícios para uma vida saudável.



8. Bicicleta Caloi Vulcan HDS Aro 29: https://amzn.to/3SWObg1

Ideal para ciclistas que buscam versatilidade para andar nas ruas e em parques, essa bike vem equipada com 24 opções de velocidades e suspensão de 80mm de curso, com trava mecânica no ombro.



9. Fone Echo Buds, 2ª geração: https://amzn.to/3SWphNx

Com áudio dinâmico e cancelamento de ruído ativo (ANC), esse fone possui design intra-auricular de encaixe firme, para um som nítido e equilibrado. Além disso, possui personalização de áudio, bateria de longa duração e compatível com assistentes de voz.



10. Garrafa térmica Classic Hydration, Stanley: https://amzn.to/47o3IKi

Para longos dias fora de casa, essa garrafa térmica é ideal. Possui parede dupla isolada à vácuo, que mantém as bebidas geladas (com gelo) por até 36 horas. Além de ser feita em aço inox à prova de vazamentos, possui tampa com dupla abertura e prendedor integrado.



11. Bola de ginástica, Vollo Sports: https://amzn.to/40SfrOO

Conhecida como bola suíça, é indicada para diversos exercícios para desenvolver musculatura corporal, coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade e melhoria da postura.



12. Kit 6 faixas elásticas, Vollo Sports: https://amzn.to/3SXozjh

Esse kit conta com seis faixas para reabilitação e fortalecimento, incluindo três faixas de 1200x150 e três mini faixas de 500x50 com intensidades diferentes.



13. Par caneleira e tornozeleira, Punch: https://amzn.to/3ute2SF

Bastante utilizado em academias ou em domicílio, esse par de caneleiras é ideal para treinos de alta e baixa intensidade, garantindo um corpo tonificado. Contém 0,5kg cada unidade.



Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

