11 alimentos e bebidas proteicas em oferta na Black Friday

Bebidas proteicas, barrinhas e muitos outros itens incríveis para garantir com desconto

A Black Friday da Amazon está acontecendo e, se você deseja garantir alimentos saudáveis e proteicos para o dia a dia, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 11 produtos que estão com ótimos descontos no site da Amazon e não podem faltar na sua rotina. Tem de tudo: bebidas proteicas, barrinhas, pasta de amendoim e muito mais!

Confira e descubra mais detalhes sobre a Black Friday e suas ofertas clicando aqui:

1. Pack Shake de chocolate, YouPRO: https://amzn.to/3uBQefk

Essa caixa conta com 12 unidades da bebida proteica sabor chocolate. Além de deliciosa, possui nutrientes que ajudam na recuperação e ganho de massa muscular.

Reprodução/Amazon

2. Pasta de amendoim Amendo Power, DaColônia: https://amzn.to/47KbM7Z

Sem adição de açúcares, essa pasta integral também conta com amendoim granulado.

Reprodução/Amazon

3. Caixa Nutsbites, Banana Brasil: https://amzn.to/3RdIJUV

Esse bombom possui castanhas, amendoim, nibs de cacau e canela com cobertura de chocolate meio amargo vegano. Saudável, nutritivo e gostoso!

Reprodução/Amazon

4. Crush Bar sabor Cookies’n cream, Mais Mu: https://amzn.to/46xNWLH

Com a crocância, sabor e as 10g de proteína, essa barra é uma mistura da Mukebar e do Chocowheyfer.

Reprodução/Amazon

5. Caixa Favorita, Bold Snacks: https://amzn.to/3uw0PIP

Essa caixa reúne os sabores mais amados pelos clientes em um único lugar: torta de limão, brownie e crispies, leite e avelã, berries e crispies.

Reprodução/Amazon

6. Bebida proteica de aveia, Nude.: https://amzn.to/49UA7Km

Com apenas três ingredientes, essa bebida de aveia, caramelo e flor de sal pode ser tomada pura, com granola, utilizada em receitas e muito mais.

Reprodução/Amazon

7. Pasta de castanha de caju sabor chocolate belga, Naked Nuts: https://amzn.to/410M9ha

Essa pasta vegana tem o sabor meio amargo com pedaço de chocolate para quem ama o doce. Apenas com quatro ingredientes!

Reprodução/Amazon

8. Pasta de amendoim com chocolate branco, Naked Nuts: https://amzn.to/47nZrXg

A pasta de amendoim com um toque de chocolate branco é a escolha perfeita para quem ama um estilo de vida saudável, mas não abre mão de muito sabor.

Reprodução/Amazon

9. Granola crocante, Mãe Terra: https://amzn.to/3SXjo2P

Perfeita para um café da manhã nutritivo e delicioso, essa porção de granola é feita com cereais integrais, com aveia, linhaça, chia e gergelim.

Reprodução/Amazon

10. Snacks Fruits & Nuts, biO2: https://amzn.to/3sRh3fi

Esse mix fornece energia, saciedade e variedade de nutrientes. Ótima opção de lanche da tarde para compartilhar.

Reprodução/Amazon

11. Bombom de coco, Bold Thin: https://amzn.to/40VkDkT

Além dos pedaços de coco, esse bombom contém um recheio incrível de caramelo, crispies proteicos e cobertura de chocolate ao leite.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy