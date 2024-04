Yasmin Brunet fala a real sobre confraternização dos Gnomos: "É fic"

Questionada sobre uma festa entre o grupo Gnomos do BBB 24, Yasmin Brunet fala real sobre a possível confraternização entre brothers eliminados

A modelo Yasmin Brunet falou sobre os reencontros com seus aliados fora no BBB 24, da Globo. Nesta quarta-feira, 10, a ex-esposa de Gabriel Medina foi questionada sobre um possível churrasco de reencontro do grupo Gnomos. No entanto, parece que essa confraternização não irá acontecer por hora.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a filha de Luiza Brunet mandou a real e disse que os boatos não são verdadeiros. "Gente esse churrasco amanhã é fic, até porque faltam gnomos em SP", disse a ex-sister.

Porém, os fãs do grupo não precisam perder a esperança! Yasmin afirmou que o churrasco irá rolar, mas irá demorar um pouco. "Essa confraternização vai acontecer, mas não é amanhã!", escreveu a loira.

Gente esse churrasco amanhã é fic até pq faltam gnomos em sp!

Essa confraternização vai acontecer mas não é amanhã! — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) April 10, 2024

Vale lembrar que todos os participantes do grupo Gnomo já foram eliminados do BBB 24. Agora, apenas membros do grupo Fadas disputam o top 5 do programa.

MC Bin Laden e Lucas Henrique dançam ao som de 'Calma Calabreso'

E os reencontros já estão acontecendo! Ainda nesta quarta-feira, 10, MC Bin Laden e Lucas Henrique se encontraram após a eliminação de ambos do BBB 24. E com isso, eles decidiram fazer a alegria de seus seguidores e fazer um vídeo juntos sobre um momento viral da 24ª edição do programa.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bin apareceu dançando ao lado de Lucas ao som do hit 'Calma Calabreso'. A música foi feita inspirada na confusão entre o professor e Davi dentro da casa mais vigiada do Brasil, com direito a envolvimento do funkeiro na treta.

Sorridentes, os dois fizeram a coreografia da canção e se divertiram juntos para seus seguidores. Nos comentários, a web se divertiu com o registro. "Que momento", declarou o apresentador Tadeu Schmidt. "Saudades de vocês", disparou a ex-sister Leidy Elin. "Bin é melhor amigo que alguém pode ter", disse um internauta. "Buda ganhou na loteria a amizade de milhões", escreveu outro.