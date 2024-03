Wanessa Camargo aparece pela primeira vez na web após expulsão do BBB 24

Expulsa do BBB 24, Wanessa Camargo aparece pela primeira vez na web com seus sobrinhos, filhos de Camilla Camargo; confira os registros!

Se recuperando de sua expulsão do BBB 24, reality show da Globo, a cantora Wanessa Camargo está aproveitando um tempo com sua família após o confinamento. Nesta segunda-feira, 4, sua irmã Camilla Camargo publicou um clique raro da ex-sister após sua saída do programa.

Em seu perfil oficial do Instagram, Camilla compartilhou uma foto de Wanessa, que aproveitou um momento super fofo com seus sobrinhos, Joaquim, de 4 anos, e Julia, de 2. No registro, a cantora apareceu abraçadinha com os pequenos, que encheram a tia de carinho neste momento difícil.

Na legenda da publicação, a filha do meio de Zezé di Camargo escreveu: "Amor cura". Nos comentários, alguns seguidores mandaram boas vibrações para Wanessa nesta fase pós-BBB após sua expulsão polêmica. "Coisa mais linda! Cuidem bem dela, ela merece todo amor do mundo!", escreveu um internauta. "O amor da família eh o mais verdadeiro que existe! Ela vai ficar bem", disse outro.

Já outros pediram para que a cantora repense sua participação no reality. "Espero que cure mesmo. Que no processo de cura ela possa reavaliar as falas dela", escreveu um. "Espero que sirva de lição pra ela", declarou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Wanessa Camargo está abalada após ser expulsa do BBB 24

Longe das redes sociais, a cantora Wanessa Camargo segue processando sua expulsão do BBB 24, da Globo, no último sábado, 2. A sister deixou o reality show sob a acusação de agressão contra Davi na madrugada e ainda não se pronunciou publicamente. Agora, o colunista Leo Dias revelou detalhes sobre como anda a vida dela.

Em uma reportagem no site Leo Dias, a equipe do jornalista informou que a cantora está abalada com tudo o que está descobrindo sobre sua participação no reality show. Ela está isolada em sua casa e ainda não conversou com os amigos e sua equipe. Ela já descobriu que foi considerada uma vilã da edição.

Inclusive, Wanessa ainda não se encontrou com Dado Dolabella. Os dois apenas conversaram por telefone. Ela está na companhia da mãe, Zilu Camargo, e dos filhos, José Marcus e João Francisco.