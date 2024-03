Wanessa Camargo está abalada após ser expulsa do BBB 24, diz colunista

Como está a vida de Wanessa Camargo após ser expulsa do BBB 24? Colunista revela informações sobre a rotina da cantora ao voltar para casa

A cantora Wanessa Camargo segue longe das redes sociais após ter sido expulsa do BBB 24, da Globo, no último sábado, 2. Ela deixou a casa sob a acusação de agressão contra Davi na madrugada e ainda não se pronunciou publicamente. Agora, o colunista Leo Dias revelou detalhes sobre como anda a vida dela.

Em uma reportagem no site Leo Dias, a equipe do jornalista informou que a cantora está abalada com tudo o que está descobrindo sobre sua participação no reality show. Ela está isolada em sua casa e ainda não conversou com os amigos e sua equipe. Ela já descobriu que foi considerada uma vilã da edição.

Inclusive, Wanessa ainda não se encontrou com Dado Dolabella. Os dois apenas conversaram por telefone. Ela está na companhia da mãe, Zilu Camargo, e dos filhos, José Marcus e João Francisco.

Família de Wanessa Camargo mostrou vídeo dela

Na noite de sábado, 2, Wanessa Camargo chegou em São Paulo e já reencontrou sua família. Em um vídeo divulgado por sua equipe, ela apareceu abraçada com a mãe, os filhos e a irmã.

"O abraço que acolhe, compreeende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan", escreveram na legenda da publicação.

Zilu abre o jogo sobre Wanessa

Nesta segunda-feira, 4, Zilu Camargo resolveu se manifestar após os rumores envolvendo sua filha, Wanessa Camargo. Em suas redes sociais, a socialite abriu o jogo sobre como está a cantora após a saída tumultuada do BBB 24. Vale lembrar que além de enfrentar a expulsão do reality show, relatos apontam que a cantora também estaria vivendo uma separação com Dado Dolabella.

“Estou aqui, já, na casa da Wanessa, na minha casa. Se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela. E a gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando, é vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e ele age de acordo com aquilo que é melhor pra gente”, disse.

Apesar de não mencionar os rumores envolvendo o namorado da filha, Zilu pediu para que os julgamentos ficassem de lado em meio ao momento delicado na família Camargo: “Então, a gente não pode julgar, atacar ou fazer nada a não ser orar e deixar tudo nas mãos de Deus. É isso que eu acredito e isso que será feito”, ela opinou.

A empresária e apresentadora ainda revelou que deve estender sua estadia na terra natal para continuar a apoiar a cantora: “Vamos seguir em frente trabalhando, estou aqui porque estou com uma reforma nos Estados Unidos, estou com coisa aqui para resolver, ao mesmo tempo estou apoiando ela”, contou Zilu.