Você lembra? Mani falou de separação quando Davi ainda estava no BBB 24

Mani Reggo falou sobre a possibilidade de terminar o relacionamento com Davi, campeão do BBB 24, em entrevista durante o reality show

Com a crise no relacionamento de Davi Brito, campeão do BBB 24, e Mani Reggo, os internautas resgataram um vídeo de uma entrevista dela feita durante o confinamento dele no reality show. Na conversa, ela falou sobre a possibilidade de separação deles.

O assunto veio à tona quando ela rebateu comentários de que ele poderia não ficar com ela após vencer o reality show. "E seu eu também não quiser mais Davi. Por que tem sempre que ser o homem a abandonar a mulher? Por que tem que ser o homem a decidir se não vai te querer mais? Se eu decidir não querer mais Davi, é um direito meu, e se ele decidir não me querer, é um direito dele", disse ela no podcast Bahia Cast.

E ela ainda completou: "Minha vida vai continuar, vou trabalhar como sempre trabalhei, vou viver minha vida. Vou sofrer porque amo? Vou. Mas minha vida não vai acabar, vou continuar sendo a Mani. Vou continuar dando meu duro e sendo eu. Quem não pode mudar sou eu".

Mani fez desabafo

A empreendedora Mani Reggo fez um novo desabafo nas redes sociais após enfrentar a crise no relacionamento com o ex-BBB Davi Brito. Na tarde desta segunda-feira 22, ela postou uma foto durante o trabalho em sua lanchonete de rua em Salvador, na Bahia, e refletiu sobre a nova fase de sua vida.

"Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço (e que me fazem). Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos. E trabalho, já que é isso que norteia a minha vida desde sempre. Também me permito fazer planos, entender quais os meus passos de agora e os meus próximos passos. Não esquecendo nunca de honrar quem sou e a minha história", disse ela.

Vale lembrar que Mani e Davi estão afastados. Eles ainda não oficializaram o status do relacionamentos, mas há indícios de que teriam se separado. Em entrevista no Fantástico, da Globo, ele contou que tentou ligar para ela, mas não teve retorno.