Victor Hugo lamenta ataques: "Me pergunto onde está aquele cara que era feliz"

Victor Hugo fez um desabafo emocionante sobre ataques de haters e diz que pensa em deixar as redes sociais

Victor Hugo (29), ex-BBB, fez um desabafo emocionante sobre os ataques que segue sofrendo mesmo três anos após ter participado do reality show.

"Será que tem alguém aí que gosta de mim? Pensando em deixar o Twitter de vez. Passando por momentos muito complicados aí venho aqui, faço uma pergunta e um bocado de gente me xinga recreativamente", começou ele, que disse que o bullying virtual tem lhe causado ansiedade e até aumento da pressão arterial.

"Tenho desenvolvido ansiedade, minha pressão hoje foi lá em cima. Pensando no fim de semana, foi maravilhoso o Carnaval e tals. Aí você volta pra rotina, parece um tormento. Morar sozinho é péssimo. Sinto falta do Maranhão, dos meus pais. Não tô vendo sentido em quase nada ultimamente. Chega, dói", completou.

"Ainda bem que semana que vem minha irmã vai estar por aqui. Acho que vai me ajudar um pouco. Queria conhecer algumas pessoas que me seguem pessoalmente, às vezes me daria um gás; tem gente que fala umas coisas bonitas e tals, mas na vida real parece que é tudo muito distante. Eu evito também vir aqui [nas redes sociais], mas é um dos poucos lugares que ainda consigo me expressar, nem que seja um pouco", continuou.

"Eu me pergunto onde está aquele cara que era: feliz, animado, cheio de sonhos e planos; é todo dia uma nova decepção que vai me desmotivando mais e mais. Quero buscar propósito. Minha mente não aguenta mais as narrativas bizarras que criam sobre mim, sobre algo que não sou, nem fui. Tá muito difícil", finalizou.

