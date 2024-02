Tiago Leifert comenta sobre saúde de Vanessa Lopes no BBB: "Estava certo"

Em mais um episódio do 3 Na Área, seu canal no Youtube, Tiago Leifert opinou sobre o quadro de saúde de Vanessa Lopes após entrevista no Fantástico

Na última segunda-feira, 19, o apresentador Tiago Leifert compartilhou que estava certo sobre o caso de Vanessa Lopes. Durante um episódio do 3 na Área, seu canal de esporte no YouTube, o ex-apresentador do BBB disse que “estava na cara” que a influenciadora passava por um problema mental.

“Lembram o que falei da Vanessa Lopes? Respeita a saúde mental dos outros, cuidado com o que vocês estão falando, não sabem o que a pessoa está passando? Ela deu entrevista ao Fantástico e eu estava certo. Teve gente que ficou falando que era dinheiro, não sei o que... Vejam o Fantástico, porque ela diz que realmente teve um surto psicótico desencadeado por estresse, horas sem dormir, medo e ansiedade. Estava na cara, era óbvio”, comentou.

Tiago Leifert afirmou que acompanhou toda a entrevista dada por Vanessa Lopes ao Fantástico no último domingo, 18, e que sempre teve certeza que a ex-sister passou por um processo traumático dentro do BBB 24 - o que a levou a desistir do programa da Globo.

“Estudei isso na faculdade, tenho dupla formação [psicologia e jornalismo], então não posso falar do caso dela. Irei dizer genericamente. Esse tipo de coisa não acontece isoladamente na sua vida e nunca mais. Isso é algo que está dentro da pessoa e que situação de muito estresse desencadeia esse tipo de coisa. Ela já deve ter tido isso antes”, explicou.

“A situação do Big Brother é muito atípica, porque tem uma pressão muito forte, fica sem dormir, desorientado, isolado da família, sem saber o que ocorre no mundo, é muito difícil ficar lá dentro, então ela não aguentou. Com as características dela, esse tipo de coisa a impossibilitou de ficar lá dentro”, completou Tiago.

O apresentador ainda disse ao seu público que Vanessa precisará seguir com os cuidados para não ter novos episódios de surto e pediu para que as pessoas não façam julgamentos sobre a saúde mental de outros indivíduos. “A Vanessa terá que cuidar disso o resto da vida e criar mecanismo para não deixar desencadear isso”, concluiu.

Nas primeiras semanas do BBB 24, quando Vanessa Lopes desistiu do programa, o apresentador havia alertado seu público de que aquilo não se tratava de atuação por parte da influenciadora. Ele relatou que era nítido o problema dela e que a jovem precisava de cuidados de especialistas na área da saúde.

Tiago Leifert falando do caso da Vanessa Lopes 🥺 ctz que se ele tivesse no comando do bbb teria falando sobre a seriedade do assunto pro público

