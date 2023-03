Thiago Lacerda explica troca de mensagens com Key Alves, do BBB 23

Casado há mais de 20 anos, ator Thiago Lacerda esclarece troca de mensagens privadas com a ex-BBB Key Alves

O ator Thiago Lacerda (45) rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre troca de mensagens que teve com a oitava eliminada do BBB 23, Key Alves (23).

O fato foi exposto pela jogadora de vôlei antes de entrar no reality show da Globo comandado por Tadeu Schmidt (48). No final de 2022, ela postou um vídeo mostrando vários nomes de famosos que já haviam mandado mensagens para ela no seu Instagram.

Os seguidores ficaram intrigados, já que o famoso é casado desde 2001 com a atriz Vanessa Lóes, com quem tem Gael, de 15 anos, Cora, de 12, e Pilar, de 8.No elenco da nova novela das seis, Amor Perfeito, Lacerda esclareceu em entrevista que não se lembra do papo com Key. "Talvez uma coisa sobre esportes, vôlei, rede sociais, talvez. Não sei", disse o ator para a Quem.

Discreto em relação à vida pessoal, em seguida, ele comentou que não entende o interesse das pessoas por sua intimidade. "Entendo a curiosidade das pessoas, mas não consigo acreditar muito que a minha vida pessoal interesse a alguém. Não consigo compactuar com essa ideia. Talvez seja inevitável porque minha profissão é pública, mas eu não tenho muita vontade de abrir as minhas coisas. E meu trabalho é muito mais interessante do que minha vida pessoal. A gente aprende a lidar com isso", afirmou ainda.

BBB 23: Key Alves embarca para o México para o 'La Casa de Los Famosos'

Na terça-feira, 14, Key Alves animou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos em que surgiu embarcando para o México. A eliminada do BBB 23 foi a escolhida pelo diretor Boninho para participar do intercâmbio de participantes com o reality-show mexicano La Casa de Los Famosos.

Key surgiu com um look casual no aeroporto de Guarulhos com um cropped cinza de manga cumprida, calça de moletom azul-escura e óculos de sol. A jogadora de vôlei também carregava duas malas rosas e uma mochila. “México estou chegando... ARRIBA”, escreveu a oitava eliminada da atual edição do Big Brother Brasil.

