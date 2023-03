Sem pressa, Gustavo fala sobre namoro com Key Alves: "Não é assim que funciona"

Fãs de Guskey receberam resposta cautelosa de Gustavo sobre relacionamento com Key Alves

O fazendeiro Gustavo falou sobre sua relação com a atleta Key Alves. O romance começou na casa do BBB 23, quanto no começo do jogo, eles tiveram de formar duplas.

Os fãs do casal apelidado por Guskey esperam o desfecho da história, já que os dois já foram eliminados, mas Gustavo não está com pressa para assumir o compromisso.

"Tenho que ajeitar muitas coisas na minha cidade antes de mudar para São Paulo. Tenho que conhecer a Key. As pessoas sabem que um relacionamento tem que ser construído para depois casar e formar uma família", disse ao jornal 'O Globo'.

"Não é assim: "Conheceu ontem, vai casar amanhã e depois morar junto". Não é assim que funciona. As coisas têm que ser passo a passo", opinou o caubói.

Passado de Key Alves incomoda?

Sobre os diversos affairs que a jogadora de vôlei teve, que inclusive foram citados por ela no programa, ele disse não se importar. "Todo mundo tem passado. Para mim é tranquilo. Isso faz parte dela, não tem como apagar as coisas que já aconteceram nem da minha parte, nem da dela".