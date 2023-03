Irmã de Key Alves cita tratamento: 'Vai acontecer'

Irmã de Key Alves, Keyt Alves escreve recado de apoio para a irmã e cita a necessidade de terapia após o BBB 23

A jogadora de vôlei Keyt Alves enviou um recado carinho para a irmã, Key Alves, que não vou venceu a repescagem do BBB 23 nesta semana e voltará para casa. Ela contou que apoia a irmã em tudo e que ela deverá fazer sessões de terapia após o reality show.

Em um post no Instagra, a irmã de Key disse palavras carinhosas. "Vou cuidar de você até depois do fim, porque é isso que os irmãos devem fazer. A sua coragem é admirável. Eu te amo irmã", disse ela.

E completou: "Obrigada por tudo chaveirinhos, vocês vão ser pra sempre da família Ramalho. Agora é hora de cuidar da key. E de vocês também que sempre defenderam a Key. Enfim a terapia vai acontecer".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KEYT 🐢 (@keyt.alves)

Key Alves faz a 'barba' na Casa do Reencontro

Na tarde desta quinta-feira, 23, Key Alves decidiu realizar a sua depilação na Casa do Reencontro, que é a repescagem do BBB 23, da Globo. Porém, uma cena inesperada dela arrancou risadas do seu namorado, o brother Gustavo, que entrou no banheiro bem na hora.

Key usou a espuma de barbear do reality para fazer a sua 'barba'. A sister espalhou a espuma em seu rosto e usou uma lâmina para retirar os pêlos. Gustavo entrou bem na hora e ficou surpreso com a cena.

“Passei isso na minha cara, que nem você faz”, disse ela. Ele não se segurou e caiu na risada. Logo depois, Key ainda passou a espuma nas pernas para depilar a região.