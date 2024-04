Saiba qual é o valor do aluguel do ex-BBB Davi na Bahia

O ex-BBB Davi se mudou para uma casa luxuosa na Bahia após vencer o BBB 24 e o valor do aluguel impressiona. Confira aqui

O ex-BBB Davi Brito, que venceu o BBB 24, está vivendo em uma casa luxuosa na Bahia. Desde que voltou para sua terra natal depois de ficar milionário, ele está hospedado em uma casa que sua família alugou na Barra do Jacuípe, no município de Camaçari, Bahia.

De acordo com a coluna Sabendo Com Vini, do Portal Massa!, o aluguel da casa custa R$ 35 mil por mês, sendo R$ 1.170 por dia. A propriedade costuma ser alugada por temporada, sendo que o período de sexta a domingo custa R$ 3 mil.

A coluna ainda informou que a casa foi alugada pela equipe de Davi há cerca de 15 dias. O local tem a capacidade para 15 pessoas e tem 3 quartos climatizados.

Veja as fotos da nova casa de Davi na galeria abaixo:

Sonia Abrão defende Davi

A apresentadora Sonia Abrão deu a sua opinião sobre o ex-BBB Davi, que foi o campeão do BBB 24 e se envolveu em polêmica por causa da crise no relacionamento com Mani Reggo. No programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a comunicadora contou que torce pelo rapaz aqui fora e não vai criticá-lo. Inclusive, ela disse que torce por um final feliz na vida pessoal dele.

"Eu só quero avisar que eu não vou soltar a mão do Davi. Eu acho que aquele jogo que ele ganhou, que ele venceu, essa edição do Big Brother Brasil, eu não retiro uma palavra do que eu disse durante 100 dias do nosso programa. A vitória dele é absolutamente, no meu entender, inquestionável. Tanto que tinha um Brasil inteiro torcendo por ele, sem nem imaginar, nem ele e nem nós, o que poderia rolar pós-Big Brother Brasil. Então não adianta o pessoal vir com a história de que a Mamacita estava certa, aquela Wanessa Camargo. Começar a querer justificar Leidy Elin, Yasmin Brunet, todos que foram os inimigos dele e que o próprio público tirou de lá. Não vem que isso não cola. Isso não funciona. O jogo acabou, ele foi o grande campeão, ele levou o prêmio", disse ela.

E completou: "Aqui fora, virou vida pessoal. Mas pensa bem, não é só vida pessoal. Está intrinsecamente ligada ao prêmio e à vida sentimental que ele mesmo divulgou para todo o Brasil durante o jogo. Então quando ele fala que as pessoas tem que fazer outra coisa, cuidar da própria vida, ele não está falando só dos jornalistas, ele está falando para o Brasil inteiro. E não é assim. Aí que entra a questão da figura pública, que ele não tinha nem noção. Como ele diz na reportagem do Fantástico, agora que está entendendo uma série de coisas. Não vai por um caminho profissional porque não estava preparado para isso e não foi cercado por pessoas competentes nessa área e aí vai pela dor, quebrando a cara e começando a entender que aqui fora também existe um jogo quando se trata de comunicação".

Por fim, ela afirmou: "Se ele tivesse saído, ido para a casa dele, pego a grana, lua de mel com a Mani para algum lugar desse mundo, ele estaria sossegado curtindo o prêmio na vida dele. No entanto, pro lado dele quanto pro lado da Mani, as coisas ficaram realmente muito tristes e muito infelizes. Não sei se o dinheiro consertaria essa história. Eu acredito que não. Mas assim como eu falei que no jogo eu torcia por ele, aqui fora eu não vou soltar a mão dele, esse rapaz passou por uma transformação radical na vida, também não vou soltar a mão da Mani. Mas a gente vai querer um final feliz para essa história".