Tadeu Schmidt faz treino de glúteos após viralizar por físico na web

O apresentador do BBB 23 Tadeu Schmidt compartilhou nesta quinta-feira, 19, o seu treino de glúteos em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 19, o apresentador do BBB 23 Tadeu Schmidt (43) publicou um vídeo fazendo exercícios para as pernas e para os glúteos. O apresentador tem viralizado nas redes sociais pelo físico sarado.

"Depois das declarações de ontem preciso correr atrás", brincou Tadeu, que foi alvo de brincadeiras de Paulo Vieira e Felipe Neto. "Isso é o que um treino leve de glúteos faz com a pessoa", disse o apresentador no vídeo. "Agora é questão de honra, @felipeneto e @paulovieira.oficial", brincou ele na legenda.

"Tadeu botou bunda! Tudo o que eu desejo é que a audiência do meu quadro cresça que nem o glúteo de Tadeu", disse Paulo durante o programa de quarta-feira, 18. "Eu como homem 'desbundado', vim mostrar que estamos unidos, aqueles que estão bunda negativa", comentou Felipe.

Tudo começou quando uma foto Tadeu dentro da casa viralizou, mais por conta dos braços musculosos do que pelo bumbum em si. Foi a deixa para que os internautas enchessem os posts de comentários e montagens.

Tadeu Schmidt usou o Instagram para postar uma montagem de expectativa versus realidade. "Desmentindo @paulovieira.oficial, aí está a prova de que eu continuo com bunda de jornalista", brincou ele, com uma foto do bumbum editado e outra com seu bumbum real.

O apresentadou contou que ganhou massa muscular e alguns quilos para a nova temporada do reality show. Em entrevista ao site Gshow, ele contou que estava com 10 quilos a menos na época do BBB 22 por causa dos longos períodos sem comer. Agora, o comunicador está com a alimentação mais regrada e conseguiu voltar a treinar com frequência.

Exibindo os seus braços musculosos, ele até brincou que está parecendo um herói. “Ganhei até uma asa. Tô parecendo o Capitão América”, declarou.