Qual é o cachê dos camarotes no BBB? Nego Di relembra quanto recebeu

Nego Di surpreende ao relembrar quando recebeu de cachê para participar como Camarote no Big Brother Brasil

O humorista Nego Di surpreendeu ao relembrar qual foi o cachê que ganhou para ser um integrante do grupo Camarote do Big Brother Brasil. Ele esteve no reality show na 21ª edição e falou sobre quanto recebeu da produção para entrar na atração.

Em entrevista no Link Podcast, Nego Di disse que recebeu R$ 30 mil como cachê por ser Camarote. “Hoje, eu não sei te dizer [qual é o cachê], mas acho que não mudou muito. Era 30 mil para todo mundo”, disse ele, que ainda alfinetou o valor. “É um absurdo. E o seguinte, é aquele R$ 30 mil bem pedalado, né? É sangrado, assim. Tipo, é… Te dá um 10 aqui, um 5 ali. O cara não entra pela grana, né? Por esse cachê. Enfim, é um valor irrisório, mas a gente entra pela exposição e tal”.

Por fim, Nego Di avaliou se valeu a pena ter entrado no BBB 21. "Olha, todo mundo pergunta, né, se valeu a pena, porque, enfim, eu sai cancelado. Mas o meu ponto de vista valeu muito a pena porque, tipo assim, tu que é gaúcha vai saber do que eu tô falando. Quando a gente é gaúcho e a gente trabalha no meio artístico, a gente parece que tem uma limitação, a gente não consegue estourar essa bolha […] Então o Big Brother me ajudou a ficar conhecido nacionalmente", declarou.

Vale lembrar que, segundo o colunista Leo Dias, o cachê dos participantes do Camarote do BBB 24 aumentou. Eles teriam recebido R$ 40 mil para entrar no reality show. Enquanto isso, os participantes do grupo Pipoca teriam recebido R$ 7 mil .

Saiba como será a final do BBB 24

A grande final do BBB 24 acontece na terça-feira, 16 de abril, após 100 dias de confinamento e a edição final promete grandes emoções. A Globo revelou detalhes de como será o encerramento da temporada do reality show.

O apresentador Tadeu Schmidt vai comandar a grande final direto do gramado da casa mais vigiada do Brasil. E os 23 ex-participantes também estarão por lá. Os ex-BBBs vão ficar em uma arquibancada no jardim, bem pertinho dos três finalistas.

Os três finalistas - Davi, Isabelle e Matteus - vão assistir ao programa de dentro da casa do BBB 24, onde vão acompanhar um resumo do que aconteceu ao lado da temporada. Além disso, a Globo vai colocar telões no jardim da casa para mostrar as torcidas dos finalistas em suas cidades.

O nome do grande vencedor será anunciado por Tadeu Schmidt. O campeão vai levar para casa o prêmio de R$ 2.920.000 - que é o maior prêmio já pago pelo Big Brother Brasil.