Por que o pai do ex-BBB Davi mora com Mani Reggo, que é ex do filho?

Motivo para o pai do ex-BBB Davi Brito ter ido morar com a ex-nora, Mani Reggo, foi revelado na internet. Entenda aqui o que aconteceu

A família do ex-BBB Davi Brito, que foi o campeão do BBB 24, é assunto na internet desde que ele ficou milionário e anunciou que se separou da ex-namorada, Mani Reggo. Porém, os internautas descobriram que o pai dele, Demerval de Brito, foi morar com Mani por um tempo e está recebendo o apoio da ex-nora.

Agora, a colunista Fábia Oliveira revelou o motivo para ele ter se aproximado da ex-nora. A jornalista contou que Demerval pediu demissão do seu emprego quando viu que o filho iria vencer o Big Brother Brasil e ficar milionário. Ele trabalhava em um mercado e ficou com receio do que poderia acontecer com ele por causa da fama do filho.

Com isso, ele se aproximou de Mani, que o ajudou a conseguir uma nova casa para morar. A colunista ainda contou que Mani Reggo ajudou o ex-sogro a alugar uma casa em Cajazeiras, que é onde Davi morava antes do reality show.

Recentemente, a irmã de Davi, Raquel Brito, também comentou sobre Demerval ter ido morar com Mani enquanto o brother estava no reality show. “Desde o início que Davi entrou na casa, ele [o pai] já morava com ela [Mani]. Não foi algo que decidiram depois que Davi saiu”, afirmou ela ao Gshow.

Nesta semana, Mani até fez uma festa para celebrar o aniversário do pai de Davi. Em suas redes sociais, a namorada do baiano publicou alguns registros de uma celebração em família, mas sem sinais do ex-brother nas fotos.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mani publicou alguns cliques do aniversariante com seu bolo de aniversário. Em seguida, ela apareceu reunida ao lado da família, que se encontrou para comemorar o aniversário de Demerval em celebração íntima. Davi, no entanto, não compareceu à festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Davi falou de Mani Reggo no Altas Horas

O vídeo do momento em que Davi falou sobre sua relação com Mani Reggo no Altas Horas continua repercutindo na web nesta quarta-feira, 24. Após dá a entender que o relacionamento acabou por decisão dela, outra informação chamou a atenção.

Em novo trecho publicado na internet, o título de "ex-namorada" usada pelo campeão do BBB 24 chamou a atenção. Afinal, dentro da casa, o motorista de aplicativo chegou a chamá-la até de esposa em algumas ocasiões e se mostrou interessado em se casar com ela. O público então ficou esperando o reencontro dos dois.

"Até a minha própria ex-namorada, ela que terminou comigo, ela não soube respeitar o meu momento que estava vivendo. Tanto que conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento. Falei: ‘calma, por favor, vamos retornar para Salvador, continuar vivendo nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, a nossa vida normal", contou ele sua versão sobre o que teria acontecido.