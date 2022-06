Paulo André se pronuncia após vídeo polêmico com fã: ''Não aguentei o deboche''

Atleta Paulo André não gostou de ser chamado de 'ex-BBB' e pediu perdão após ter sido grosso com fã

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 12h33

O atleta Paulo André (23) usou as redes sociais para se manifestar após ter sido criticado nas redes sociais.

No registro que circula na web, P.A. aparece sendo grosso com um fã. Nas imagens, o rapaz se aproxima do segundo colocado no Big Brother Brasil 2022. "E aí, PA? Monstro, pô. Ex-BBB", disse em tom de brincadeira.

Na mesma hora, P.A. deixou claro que não gostou da forma como o jovem falou e disparou: "Ex-BBB é o cara***".

Após o vídeo repercutir nas redes sociais e ter sido criticado, Paulo André se explicou nos comentários do perfil Cutucadas e afirmou que o fã estava o incomodando. "Ele estava tirando sarro já tinha um tempo. Uma hora não aguentei o deboche. Perdão pela forma que falei, galera. Devo muito ao BBB".

Paulo André é tietado por fãs em aeroporto

Na última segunda-feira, 06, Paulo André passou pelo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, após viajar para São Paulo, e foi tietado pelos fãs cariocas. Ele aproveitou para tirar fotos com os admiradores.

Confira o pronunciamento de Paulo André: