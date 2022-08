Paulo André é vítima de golpe e tem seu telefone clonado

O atleta e ex-BBB Paulo André compartilhou em suas redes sociais que foi vítima de um golpe e teve seu número de celular clonado

Nesta segunda-feira, 1, Paulo André (23) compartilhou em seu Instagram que foi vítima de um golpe e teve seu número de celular clonado.

Nos stories, o atleta compartilhou um print de uma conversa do amigo Pedro Scooby (33) com o criminoso que se passava por Paulo. Na conversa, o golpista pedia um pix de mais de 6 mil reais.

“Rapaziada, estão se passando por mim no Whatsapp”, alertou o participante do BBB 22 para seus seguidores.

Em conversa com o colega de confinamento e surfista Pedro Scooby, a dupla brincou com o fato do ex-marido de Luana Piovani ter falado “Te amo” para a pessoa que se passava por Paulo André.

