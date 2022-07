Paulo André aparece em momento fofo brincando com o filho

O atleta e ex-BBB Paulo André compartilhou um momento fofo em suas redes sociais quando brincava com seu filho

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 19h55

Nesta quinta-feira, 28, Paulo André (23) compartilhou em seu Instagram um momento muito fofo ao lado do seu filho.

O atleta brincou com Pazinho em uma pista de corrida. Pai e filho ainda apostaram corrida engatinhando nas imagens compartilhadas nos stories do medalhista olímpico.

Após a brincadeira, o participante do BBB 22 teve que trocar as fraldas do filho. “A parada foi tão sinistra que ele teve que tomar um banho lá no vestiário. O moleque deu um trabalho”, compartilhou o ex-BBB em seus stories.

No início do mês, Paulo André levou o filho para o estádio Maracanã e a dupla assistiu a um jogo do Flamengo.

Confira aqui as imagens de Paulo André brincando com o filho!

Reprodução: Instagram

PA fala sobre relacionamento com Jade Picon

Recentemente, Paulo deu uma entrevista ao podcaste PodDelas e esclareceu como está seu atual relacionamento com a influenciadora Jade Picon (20).

Por mais que tenham ficado na casa do BBB 22, o atleta contou que aqui fora a dupla tentou ter um relacionamento, mas acabou não fluindo.