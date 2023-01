Pai de Fred reage de forma surpreendente ao saber sobre a ida do filho para o BBB 23: "Tá brincando?"

Nas redes sociais, Fred mostrou como seu pai reagiu ao saber da notícia de sua ida para o reality da Globo

O jornalista e influenciador digital Fred (33) está confirmado do BBB 23, e antes de seu confinamento, ele gravou um vídeo para ver como seu pai reagiria ao saber da notícia.

"E hoje é dia de vocês verem como foi a reação do Dalso, que também é conhecido como Papis! O que esse paizão vai torcer pelo filho, não é brincadeira!", diz a legenda do vídeo.

No vídeo publicado no feed do Instagram na tarde deste sábado, 14, o ex de Bianca Andrade (28) fez uma brincadeira em que seu pai, Dalso Nunes, teria que dizer o que ele preferia.

Após dar algumas opções, Fred questionou se em 2023 seu pai torceria mais para o Corinthians, seu time do coração, ou para o filho que estará no BBB. "Big Brother?", questionou seu Dalso, bastante surpreso.

O youtuber confirmou a informação e recebeu o apoio do pai. "Sério? Tá brincando? Então vou torcer mais para você", disse ele, que em seguida abraçou o herdeiro, mostrando que ficou bastante feliz com a presença do rapaz no reality.

Mais cedo, o perfil de Fred também mostrou como a mãe dele, dona Aurimar, reagiu com a novidade. No vídeo, ele finge que está mostrando para a mãe os próximos destinos onde pretende viajar ao longo de 2023, porém em um determinado momento o influencer exibe o logo do Big Brother Brasil.

Ao ver a placa, ela entra em negação e ficou desesperada ao saber da participação do filho no reality. "Você não vai. Não vai, eu vou amarrar a perna dele na minha, porque eu não quero. Isso é pegadinha, ainda bem. Não, não vai, não", disparou ela.

Confira o vídeo da reação do pai de Fred com a notícia do BBB 23:

