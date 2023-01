Mãe de Fred entra em choque ao descobrir que o filho estará no BBB 23: “Não quero!”

Mãe de Fred fica em desespero ao receber a notícia de que o filho estará BBB23 e revela que não irá assistir o programa

Na última sexta-feira, 13, a assessoria de Fred abriu o jogo e revelou qual foi a reação da mãe, dona Aurimar ao descobrir que o filho, estará confinado no BBB 23, pelos próximos dias.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Brother, ele finge que está mostrando para a mãe os próximos destinos onde pretende viajar ao longo de 2023, porém em um determinado momento ele exibe o logo do Big Brother Brasil.

Ao ver a placa com o nome do programa, dona Aurimar entrou em negação e ficou em desespero com a participação do filho no reality.

"Você não vai. Não vai, eu vou amarrar a perna dele na minha, porque eu não quero. Isso é pegadinha, ainda bem. Não, não vai, não", disparou ela.

Na sequência, ela afirmou que não irá assistir ao reality show: "[Não vou assistir] De jeito nenhum. Eu fico [três meses sem te ver]. Nem na TV. Eu não vou assistir. Você acha que eu vou assistir? Gritando? Só se for xingando esse filho da p*ta".

VEJA A REAÇÃO DA MÃE DE FRED:

Com vocês… dona Aurimar, ou como o Fred costuma chamar: Mamis! 💜🐏



Assista até o final 🤣 #TeamFredpic.twitter.com/nCdv5FrGCY — FRED 🐏 (@fred_b12) January 13, 2023

Jogo virou

Bianca Andrade, celebrou a confirmação da ida de seu ex-marido, Fred, ao reality show da Globo. O jogador foi anunciado como participante do BBB 23 na última quinta-feira, 12, e em suas redes sociais ela fez questão de afirmar que vai apoiá-lo.

"Parece que o jogo virou, não é mesmo? rs Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos", disse ela.