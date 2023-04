Pai de Bruna Griphao revela maior preocupação da filha após BBB23: “Decepcionou”

Pai de Bruna Griphao, Kakau Orphao abre o jogo e revela detalhes do reencontro com a filha após BBB23

Durante a estadia de Bruna Griphao (23) no BBB23, Kakau Orphao provou que é um pai coruja e defendeu a filha com unhas e dentes. Fora do reality, o patriarca participou do programa da Globo ‘Encontro’ desta quarta-feira, 26, e revelou qual foi a maior preocupação da loira após deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Tudo começou quando a apresentadora do programa, Patrícia Poeta pediu mais detalhes sobre o reencontro emocionante entre pai e filha. Kakau revelou que Bruna estava preocupada com a aprovação da família: "Ela perguntou se ela decepcionou", ele revelou. "Era a maior preocupação dela", o pai da loira completou.

Kakau ainda contou como confortou a loira: “Eu falei que eu tenho muito orgulho dela. Eu tenho muito orgulho da Bruna. A Bruna é uma menina solar, ela é nova. Fez 24 anos dentro da casa. Ela está aprendendo. Quem não teve 24 anos, não é? Mas ela é uma menina talentosa, maravilhosa, amiga, competente no que faz, e é alegre”, explicou.

“O que eu falei com ela é que eu a amo muito e estava morrendo de saudade”, ele ainda se derreteu e brincou com o temperamento de Bruna: “Minha filha é um vulcão de intensidade. Quem conhece a Bruna sabe que ela é amiga, ela é leal. Tem que levar um transformador de 220 para 110 para ela dividir essa polaridade, mas ela é uma menina legal”, disparou.

Para finalizar, o pai babão se derreteu com o reencontro: “Estava com muita saudade dela, nunca tinha ficado longe dela por tanto tempo. 100 dias foi muito difícil para todo mundo que estava em volta dela ficar longe da Bruna”, Kakau abriu o coração sobre a saudade da herdeira durante o reality.

O reencontro emocionante de Kakau Orphao e Bruna Griphao:

Depois de 100 dias de confinamento no reality show, Bruna Griphao reencontrou o seu pai, Kakau Orphao. Nas redes sociais, a equipe da atriz registrou o momento especial em que a loira fica frente a frente com o pai e cai no choro, emocionada após abraçá-lo. No vídeo, a atriz ainda pede desculpas enquanto o Kakau a acalma.