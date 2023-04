Novo affair? Ex-BBB Gustavo revela se está conhecendo outra mulher após terminar com Key Alves

Recém-separado de Key Alves, o ex-BBB Gustavo abriu o jogo sobre os rumores de que estaria conhecendo uma ex-Casamento às Cegas

O ex-BBB Gustavo Benedeti deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao anunciar o fim do namoro com a ex-BBBKey Alves. Tanto que ele começou a ser alvo de rumores de que estaria conhecendo uma ex-participante do reality show Casamento às Cegas, Vanessa Carvalho. Porém, ele desmentiu.

Em conversa com a coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, Gustavo afirmou que não engatou um novo affair. “Não, não, já estão me arrumando outra, estou fora, é mentira, é fake news”, disse ele.

Por sua vez, Vanessa Carvalho também desmentiu os rumores envolvendo Gustavo por meio de um post nas redes sociais. “Então, eu segui o Gustavo no início do BBB, pois tínhamos um administrador em comum. Não estou flertando com ninguém. Inclusive, sempre apoiei o casal GusKey e puxei mutirão para ambos”, disse ela.

Além disso, Gustavo Benedeti ainda comentou sobre o término com Key Alves e a declaração dela que não foi uma separação amigável. “Eu achei que tinha que ser assim, foi melhor assim para gente não se machucar mais para a frente. Até no momento era amigável, mas se não foi vida que segue. Depois não nos falamos mais”, contou.

Key Alves aparece chorando após a separação

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves comoveu seus fãs nesta terça-feira, 4, ao aparecer chorando nos stories do Instagram. O post foi feito algumas horas após ela confirmar o fim do namoro com o ex-BBB Gustavo Cowboy. Ela surgiu com a expressão triste em uma foto em preto e branco e lamentou o que está sentindo.

Na imagem, a atleta escreveu: “Sério! Que pesadelo”. Em outra mensagem, ela apareceu em um elevador e agradeceu pelo carinho que está recebendo dos fãs. “Obrigada pelas mensagens. Amo vocês”, contou.

Saiba o que Gustavo e Key falaram sobre a separação

Na terça-feira, 4, Gustavo e Key Alves emitiram comunicados sobre o fim do namoro. Ele confirmou o fim do namoro com Key Alves com um recado nas redes sociais. "Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que não quero seguir, e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós, e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal. Obrigado a todos, espero a compreensão dos fãs”, finalizou.

Porém, Key contou que a separação não foi amigável. "Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei… Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram", desabafou a ex-sister.

Ao concluir, Key se mostrou bem chateada com a situação e agradeceu aos fãs pelo carinho. Ela ainda desejou que Gustavo seja feliz. "É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o BBB, e aqui sim mostramos quem realmente somos. Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida, e enquanto a ele, que seja feliz. Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja... Seguirei forte como eu sempre fui. Obrigada a todos Guskey, amo vocês", disse ainda na legenda.