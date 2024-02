Mulher de Davi se manifesta sobre aproximação de brother com Pitel no BBB 24

Mani Reggo abriu o jogo sobre a aproximação do marido, Davi, com Giovanna Pitel durante a festa que aconteceu no 'BBB 24'

Mani Reggo, mulher de Davi Brito, se pronunciou sobre a aproximação do marido com Giovanna Pitel durante a festa do BBB 24. Muitos internautas apontaram que o brother assediou a assiste social, e a equipe dela soltou um comunicado pedindo que a sister fosse ouvida.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira, 22, a mulher do motorista de aplicativo falou sobre o episódio, e afirmou não ter visto maldade no comportamento do marido. "Acordo muito cedo, então as pessoas me atualizam quando vêm à barraca", explicou ela.

"Comentaram sobre a festa de ontem, mas não vi nada demais. Até o momento, a trajetória de Davi está sendo limpa, ele está sendo ele. Ele gosta de brincar, é carinhoso com as pessoas. Não vi nada. Gostam de colocar pimenta", acrescentou.

Mani ainda falou sobre a relação de Davi com Isabelle. "Na forma de aconselhamento. Ela dá uns pontos, dá pra saber que é amizade. É uma amizade entre homem e mulher. Precisam aprender a normalizar isso, não achar que é maldade. Não vejo nada disso. As pessoas colocam muita pimenta em algo que tem nada a ver", ressaltou.

Ela ainda voltou a falar sobre um acordo que fez com Davi antes do confinamento. "Eu falei: 'Você tem a opção. Se quiser entrar solteiro, a gente termina a relação e você vai. Mas quero que você se comporte lá dentro'. Ia chorar, ia sofrer, mas tenho que respeitar a decisão dele", contou.

#Exclusivo!



Diretamente da Bahia, Mani, esposa do Davi, fala sobre as últimas atitudes do Davi com Pitel e Isabelle dentro do reality show!



Além disso, Mani abriu o seu coração sobre o seu casamento com Davi!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/pFYHScKWti — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 22, 2024

Matteus afasta Davi de Pitel após carinho e beijo

Um momento na festa do BBB 24 envolvendo Davi chamou a atenção dos internautas, isso porque, um vídeo do motorista de aplicativo fazendo carinho em Pitel repercutiu. O momento foi interrompido por Matteus.

Ao ver que o amigo estava fazendo carinho no cabelo da participante e até dando um beijo na bochecha dela, o ex da eliminada Deniziane afastou o baiano para evitar mais problemas. Afinal, é bom lembrar que Davi é comprometido.