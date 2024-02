BBB 24: Equipe de Pitel rompe o silêncio após atitudes de Davi

Depois da repercussão de cena de Pitel e Davi na festa da madrugada, a equipe da sister emite declaração oficial nas redes sociais: ‘Queremos ouvir a Pitel’

Uma atitude de Davi com Pitel durante a festa da madrugada desta quinta-feira, 22, deu o que falar nas redes sociais. Tanto que a equipe dela se pronunciou nas redes sociais por meio de uma mensagem no X, antigo Twitter.

Tudo começou por causa da aproximação de Davi com Pitel, já que ele tocou no cabelo dela e deu beijo no rosto dela enquanto estavam na pista de dança. Na hora, os outros participantes afastaram o rapaz e o levaram para fazer outra coisa.

Agora, durante a tarde desta quinta-feira, 22, a equipe de Pitel disse que não vai julgar a cena, apenas exibir o que aconteceu. "Primeiramente, queremos ouvir a PITEL antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ELA falar sobre. Não cabe a ninguém aqui falar o que ela sentiu ou o que ela deixou de sentir por conta da reação dela, pois em muitas situações não sabemos nem como reagir, e vale ressaltar que no momento ela estava bebada. Então isso é algo que apenas ela pode falar. O que cabe a nós é deixar aqui os vídeos do que realmente aconteceu. E deixar bem claro que jamais iremos esvaziar pautas sérias, mas também jamais iremos deixar de trazer pautas quando necessário. Queremos ouvir a nossa Pitel antes de tudo, esperamos que a produção a chame no confessionário e dê a ela a oportunidade que toda mulher tem o DIREITO: Ser ouvida", disseram.

E completaram: "Depois disso Matteus conversou com a Pitel e a alertou que Davi estava muito bebado e poderia ser insistente, então era melhor para ela se afastar quando ele chegasse perto. E Pitel falou para ele que também havia percebido isso, e exatamente por isso estava se afastando um pouco. E deixando claro aqui que as redes estão CHEAIS de comentários como esses. Chega a ser revoltante! Não iremos nos calar diante disso. Pois do mesmo modo que postamos os vídeos da conversa super bacana que Pitel e Davi tiveram minutos antes de todos esses vídeos acima, não iríamos deixar de postar sobre isso também. Apenas queremos respeito com a Pitel, não queremos TAGs levantadas nem nada do tipo, queremos apenas e verdadeiramente RESPEITO".

Pitel definiu seu alvo

Pitel definiu um novo alvo caso Fernanda volte do paredão. A sister está disputando a permanência da casa em um paredão ao lado de Deniziane e Matteus. Durante a noite desta terça-feira, 20, enquanto se arrumavam para o programa ao vivo, a assistente social falou sobre seu próximo voto.

"Independente de quem volte hoje. Se você voltar, é o Bin. O Bin, ele só não vai receber meu voto se ele estiver imune. Agora, ele sem estar imune, se eu for Líder, ele vai pra um Paredão direto”, diz ela. “Tem que ir. Ele sabe”, falou Fernanda. “Ele vai porque eu acho muito errado”, continuou Pitel. “Você vê que, até agora, nunca veio conversar comigo”, comentou a confeiteira.

"Ele não vai conversar com você, sabe por quê? Ele acha que você vai sair”, opinou a alagoana. “Estou decepcionada com ele, porque eu gostei dele de verdade como pessoa. Achei que a gente podia ser amigo, a gente teve várias conversas legais. Nossa, minha decepção com ele está tão grande...”, disparou a carioca.

Pitel seguiu dando sua opinião: “Sabe o que é? O que me pega sempre nele é o fato de ele nunca estar errado. Tudo o que ele faz a intenção dele é a melhor e, se você não gostou, o problema é seu. Se ele levou a sua informação para a Alane e você não gostou, problema é seu”.

“Tentei fazer uma coisa maneira, se você não gostou e deu errado também não é culpa minha, problema é seu”, complementou Fernanda. “Fiz sem pedir? Problema é seu. Falei uma coisa e não fiz? Problema é seu. Nada é problema dele. Nada é ele que faz”, continuou Pitel. "Nunca se trata dele, também já reparei isso", concluiu a confeiteira.