MC Gui desabafa apó ser xingado em confusão envolvendo MC Guimê no BBB 23

Cantor MC Gui acabou sendo confundido com MC Guimê e é detonado por internautas por engano

O cantor de funk MC Gui (24) usou suas redes sociais para desabafar! O que aconteceu foi que o artista vem sendo confundido com o outro funkeiro, MC Guimê, que está no confinamento do Big Brother Brasil 23 e se envolveu em uma confusão onde está sendo acusado de assédio com a nova participante, a influenciadora Dania Mendez.

Gui desabafou em suas redes sociais sobre as mensagens de ódio que vem recebendo por conta das atitudes do marido de Lexa durante a festa do líder na casa mais vigiada do país. Como muitos confundem os dois artistas, acabou sofrendo com as críticas que o outro recebeu durante o dia.

“Como vocês estão vendo no próprio post aqui, refletindo com o que vem acontecendo com a internet. Quando tem uma notícia, alguma coisa, tem muita gente que não pesquisa nada. São os juízes por trás dos teclados, que vão e começam a julgar, xingar”, começou o cantor, em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Não aconteceu nada comigo, aconteceu uma parada dentro do BBB com MC Guimê e tem pessoas, que eu considero pessoas burras, vindo no meu Instagram me xingar. Pô, o cara está confinado, no reality e eu não tenho nada a ver com isso. Isso é reflexo da atualidade, sai na internet e as pessoas não pesquisam. Que bagulho feio. Dentro do reality ele disse que era o MC Guimê, não o Gui”, completou o funkeiro.

O MUNDO GIROU



mc gui reclama de ser confundido com mc guime pic.twitter.com/oP0JYl39n3 — MARWA (@mahagess) March 16, 2023

Fred Desimpedidos debocha de momento que invadiu malas de Dania

Fred, do canal Desimpedidos, confessou realmente ter invadido a privacidade da nova integrante do reality, a influenciadora mexicana Dania Mendez, ao mexer nas malas dela. Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline, o youtuber ainda debochou da situação, dizendo que esperava encontrar produtos brasileiros na mala da influenciadora. “Eu e a Marvvila mexemos no bagulho dela. Já chegou imagina lá e tem um Natura? Um Avon?”, ironizou Fred.