MC Davi revela que ajudou MC Bin Laden a não desistir do BBB 24: 'Ele me procurou'

Em entrevista à CARAS Brasil, MC Davi revelou que teve conversa decisiva para MC Bin Laden entrar no BBB 24

Um dos destaques do Time Camarote do BBB 24, MC Bin Laden por pouco não ficou de fora da temporada e precisou ser convencido por amigos e familiares. Em entrevista à CARAS Brasil, MC Davi, amigo pessoal do brother, entregou que ele foi uma das pessoas que incentivaram o funkeiro a entrar no reality.

"Se ele está lá dentro tem uma boa parte de Mc Davi. Ele me procurou e perguntou: 'Davi, você acha que eu vou?'. Falei: 'Irmão, ora, fala com Deus, pede direção'", declara ele, revelando os bastidores da negociação entre o amigo e a TV Globo.

Na época, Bin já havia aceitado o convite para entrar no reality, mas poucos dias antes do confinamento, com tudo pronto e preparado por sua equipe, ele pensou em desistir. Para isso, uma reunião especial foi marcada às pressas para convencer o artista e o apoio de Davi foi fundamental.

Segundo paulistano, que irá se apresentar no Festival Lollapalooza neste final de semana, a presença de Bin no reality global também é a realização do sonhos de muitos amigos. "Sempre tive vontade de ir, mas não posso ir cheio de dívidas", diz ele aos risos: "Tenho que pagar as contas aqui fora, né?".

Sobre o desempenho do amigo em meio a estratégias de grupo e brigas, Davi confessa que Bin pode ter se perdido um pouco no jogo após ver alguns aliados sendo eliminado. "No começo ele estava muito ativo, fazendo as coisas e sem saber aqui fora estava dando muito certo, mas não tem como você ter essa noção se você está lá dentro", avalia.

"Acho que ele começou ver pessoas saindo da casa, não sei. Ele é um menino muito esperto e inteligente, ele deve ter achado que não era o caminho", completa ele, que está torcendo para que o brother consiga superar a má fase: "Mas acho que vai dar tudo certo, o Bin é um cara coração bom demais".