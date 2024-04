Matteus se declara para Isabelle em ligação de vídeo: "Lembrei de ti"

Durante pequeno show privado, Matteus se declarou para Isabelle Nogueira enquanto tocava música "tema" do casal; confira

No último domingo, 21, Matteus aumentou as expectativas dos fãs da união entre ele e Isabelle! Durante uma ligação de vídeo com a manauara, o vice-campeão do BBB 24 cantou a música conhecida como “tema” do casal: Pássaro de Fogo, de Paula Fernandes.

“Lembrei de ti, guria", disse o gaúcho enquanto curtia um show privado com uma cover. O ex-brother completa afirmando que “tem que sobreviver no Alegrete”, já que agora cada um está em suas respectivas cidades.

Questionado sobre o futuro do casal durante participação no Mais Você, Matteus contou que, por enquanto, são apenas amigos. "Nós moramos em extremos e principalmente no que a gente vai viver daqui para a frente. Eu sou muito responsável nas minhas ações. A gente vai voltar para as nossas realidades, a gente vai acalmar a cabeça, e vamos ter a oportunidade de conversar. É nítido que a gente tem uma química. O futuro a Deus pertence”, disse ele. Por sua vez, Isabelle concordou com ele e disse que existe uma amizade forte entre eles.

Matteus cantando a música “Pássaro de Fogo” pra Isabelle durante uma ligação de vídeo 😍 pic.twitter.com/KFDf00tWGn — FUTRICAS (@futricasefofoca) April 22, 2024

Matteus se emociona em reencontro com seu cavalo

Matteus Amaral, o segundo colocado do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 22, para mostrar seu reencontro com seu cavalo, Chupim.

No vídeo público no feed do Instagram, o estudante aparece bastante emocionado ao ver Chupim. Ao se aproximar dele, o ex-BBB faz carinho e o beija. "Como o bom gaúcho, hoje reencontro o meu companheiro Chupim, com uma alegria que não cabe no peito. Obrigado aos envolvidos nos cuidados do meu cavalo!", escreveu Matteus na legenda da publicação.

Vale lembrar que o animal foi bastante citado pelo gaúcho durante o confinamento no reality show da TV Globo. Em uma das vezes que ganhou o Presente do Anjo, Matteus caiu no choro ao assistir um vídeo do cavalo enviado por sua família.

Além de Chupim, agora Matteus também tem duas éguas. O ex-BBB foi presenteado por Jayme Monjardim após o fim do programa. "Matteus, que esse presente que estou lhe dando sirva para você começar sua linda criação de cavalo crioulo. Essas duas potras são com todo meu carinho a você por ter acompanhado esses meses seu coração puro e sua origem gaúcha, estado que tenho como meu também! Viva o Rio Grande do Sul", disse o diretor.