Mari Gonzalez fala sobre revelação de Bianca Andrade no BBB: ‘Ainda tenho chance?’

Empresária Bianca Andrade revelou que seu olhar foi destinado à musa fitness Mari Gonzalez, durante BBB20

A modelo e ex-participante do Big Brother Brasil 20Mari Gonzalez (28) reagiu à bombástica revelação que a empresária e ex-colega de confinamento Bianca Andrade (28) fez. A influenciadora falou que o famoso vídeo dela “secando” alguém durante a festa, era direcionado à musa fitness.

"Ta, anos se passaram, mas vocês sabem que essa secada aí era na Mari, né?", escreveu Bianca Andrade, que tem seu ex-marido, Fred, enfrentando o confinamento desta vez, no BBB23. Mari, prontamente, respondeu: “Ainda tenho chance?”, escreveu.

Bianca, não se aguentou, e disse: “Mariana, você é uma demônia… Mas tem chance, sim”, brincou a empresária, rindo, em seu perfil oficial no Twitter. A interação das duas na rede social abalou as estruturas da internet.

Bianca Andrade declara torcida para o ex-marido no BBB 23: “Orgulho”

Na última segunda-feira, 16, Bianca Andrade recebeu um presente especial! A Boca Rosa ganhou um press-kit para torcer pelo ex-marido no BBB 23, o jornalista Fred (33), com quem tem um filho, o pequeno Cris, de um ano.

Bianca compartilhou o recebido com detalhes e deixou sua torcida para essa edição bem clara: "É um press kit feito por ele, Fred, que vai estrear hoje no Big Brother Brasil, hoje é o grande dia da galera entrar na casa. E ele, simplesmente, falou para mim 'olha, Boca Rosa, vou te orgulhar muito'. E já começou… Me diz se eu não morro de orgulho do pai do meu filho, Fredolino”, disse.