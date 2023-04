Marcos Mion opina sobre vitória de Amanda no BBB 23: “Inspiradora”

O apresentador Marcos Mion deu sua opinião sobre a final do BBB e comentou sobre a vitória de Amanda no reality-show

Nesta quarta-feira, 26, Marcos Mion foi ao seu Instagram comentar sobre a final do BBB 23 e a vitória de Amanda Meirelles no reality-show.

O apresentador do “Caldeirão” fez um post que citava o discurso feito por Tadeu Schmidt para anunciar a vitória de Amanda: “E que a gente nunca esqueça as palavras do Tadeuzola que, brilhantemente, justificaram a inspiradora vitória da Amanda: ‘Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares estenderam para você’”.

“Quanto mais você serve a quem precisa, mais forte você fica. Obrigado Amanda pela lição para mim e para todo Brasil”, ainda escreveu Mion.

Na legenda da publicação, o pai de Romeu, Donatella e Stefano ainda parabenizou Tadeu pela apresentação: “Parabéns, Tadeu Schimidt pela temporada e por conseguir enxergar a grandeza e a beleza nos seres humanos! Gente foi feita para brilhar! E você sabe colocar isso em palavras como poucos”.

O comandante do “Caldeirão” ainda elogiou o diretor do BBB, Boninho: “Parabéns Boss, por mais uma temporada que parou e movimentou o país! Ver você surfar nas dificuldades é inspirador”.

E, por fim, Mion parabenizou Amanda pela vitória: “Parabéns, Amanda Meirelles pela vitória! Por ser seguido seu coração, mantido os valores da sua família, foi lindo! E como cria de médicos, obrigado por colocar a profissão médica no holofote”.

Nos comentários, os administradores do perfil da vencedora do BBB 23 responderam: “Obrigada”. E, Tadeu também agradeceu: “Obrigado, querido”.

Campeã!

Ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, Amanda Meirelles revelou o que pretende fazer com o prêmio do BBB 23.

"Vou pagar o Fies. São 19 anos. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder [pagar]. Quando eu vir aquele dinheiro, nem sei como eu vou reagir", explicou.