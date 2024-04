Mãe de Davi fala de Mani: ‘Tá com medo do calabreso?’

Em entrevista antes de reencontrar o filho, a mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, surpreende com comentário sobre Mani Reggo

Mãe de Davi Brito, Elisângela Brito foi ao aeroporto de Salvador, na Bahia, na noite deste sábado, 20, para reencontrar o seu filho, que voltou milionário ao vencer o BBB 24. Antes de ver o herdeiro, ela conversou com a imprensa local e surpreendeu ao fazer um comentário sobre Mani Reggo, que é a namorada do filho.

Em um vídeo que viralizou na internet, ela disse: "Eu estou esperando Mani aqui. Venha cá, Mani. Tá fugindo da raia? Tá com medo do calabreso?”.

Em outro trecho, a mãe de Davi alfinetou os haters do filho. “Davi não vai admitir ninguém mentindo, não vai admitir o Instagram levantar fake para ele. Ele vai se defender, porque ele é íntegro. Ele mostrou confinado ali a integridade a todos nós, ao baiano, à namorada dele”, declarou.

Mãe de Davi mostrou o reencontro deles

Campeão do BBB 24, Davi Brito já está de volta à Salvador, na Bahia. Ele desembarcou no início da noite deste sábado, 20, e foi recepcionado por sua mãe, Elisângela Brito, logo na saída do aeroporto.

Com vestido de festa brilhante, ela abraçou o filho assim que o viu chegando rodeado de seguranças e da equipe da Globo, que grava um documentário sobre a vida dele. Os dois trocaram abraços e carinhos antes de deixarem o local.

O vídeo foi compartilhado pela mãe dele no Instagram. "Recepção feita por Mainha no aeroporto Internacional de Salvador. Que felicidade enorme estar com meu filhão! Te amo muitoo!", disse ela na legenda.