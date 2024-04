Davi reencontra a mãe no aeroporto de Salvador

Mãe de Davi Brito mostra a alegria ao reencontrar o filho no aeroporto de Salvador após ele vencer o BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi Brito já está de volta à Salvador, na Bahia. Ele desembarcou no início da noite deste sábado, 20, e foi recepcionado por sua mãe, Elisângela Brito, logo na saída do aeroporto.

Com vestido de festa brilhante, ela abraçou o filho assim que o viu chegando rodeado de seguranças e da equipe da Globo, que grava um documentário sobre a vida dele. Os dois trocaram abraços e carinhos antes de deixarem o local.

O vídeo foi compartilhado pela mãe dele no Instagram. "Recepção feita por Mainha no aeroporto Internacional de Salvador. Que felicidade enorme estar com meu filhão! Te amo muitoo!", disse ela na legenda.

Irmã de Davi fez desabafo

O pós-BBB de Davi tem sido marcado por diversas polêmicas envolvendo seu relacionamento com Mani Reggo. Ao longo da temporada, ambos declararam que são casados, mas, em participação no Mais Você, o participante chegou a declarar que estão "se conhecendo". Após o episódio, os internautas passaram a se questionar sobre a relação do casal e, na última sexta-feira, 19, o jornalista Luiz Bacci publicou uma declaração sobre a possível separação de ambos.

Neste sábado, 20, Raquel, irmã do campeão da edição, usou as redes sociais para compartilhar que ele está "com depressão" e o "psicológico abalado" após as últimas notícias que tem saído a seu respeito.

Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, ela negou que teria confirmado a separação do casal. "Eu não confirmei nada. Deixem Davi em paz um pouco, essa foi a primeira noite que ele dormiu. Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa nesses exatos dias. Ele precisa de um dia de descanso", escreveu.

E completou: "Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor deem descanso para ele... Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer".

Em seguida, a irmã do ex-brother afirmou que a rotina do baiano está corrida, mas ele permanece em um relacionamento. "Ele permanece com as agendas cheias. E namorando".