Lumena Aleluia é comparada com participante da Casa de Vidro e se revolta: “Chata”

Lumena Aleluia é comparada com Paula Freitas, participante da Casa de Vidro da nova edição do BBB

Paula Freitas (28), que está na Casa de Vidro do BBB 23, foi comparada com Lumena Aleluia (31), mas a psicóloga baiana que teve uma participação polêmica na 21° edição do reality, não gostou.

Após receber alguns comentários nas redes sociais, Lumena não ficou calada e mandou a real por meio das redes sociais.

“Meu nome nos assuntos mais comentados por causa da Paula, não podem ver uma mulher preta que já chamam de militante, Lumena, chata… Vou nem falar o que acho sobre”, escreveu.

Claro que os fãs e seguidores da ex-BBB não deixaram de comentar e expuseram sua opinião. “A gente fala: racismo disfarçado de opinião”, disse uma internauta.

“Mas Lu, você admite que exagerou na militância e acha ruim quando falam? Você foi a pessoa mais insuportável que já passou pelo BBB e que bom que ressignificou a sua caminhada”, apontou outra.

“Sempre que uma participante negra entra em um reality, os racistas ficam comparando com você”, disparou mais uma.

Lumena fala sobre estar produzindo vídeos de comédia sobre o BBB

Desde a estreia do BBB 22, Lumena Aleluia vem publicando vídeos hilários e comentários engraçados sobre o que tem assistido no programa. E, de certa forma, está ressignificando o que viveu lá dentro.

Para a CARAS Digital, a também influenciadora falou um pouco sobre como esse processo vem acontecendo em sua vida.

“O primeiro passo de fato é acompanhar o programa, e, sobretudo, fazer uma pesquisa das principais situações que o público está reagindo tanto positivamente como negativamente. A partir daí, entender qual característica da Lumena que o público conhecesse mais se adaptaria para aquela situação específica”, explicou a musa, que está tendo um retorno muito bom com essas gravações.

“Está aí uma surpresa na minha vida: esse encontro com a comédia”, disse. “Encontrei no ‘gastar de onda’ um conforto para abordar minha experiência no BBB, tendo em vista a minha passagem polêmica pelo programa. Desde que resolvi tirar o lado engraçado, o lado trágico ficou de escanteio”.