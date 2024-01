Luiza Brunet revela quando Yasmin começou a ter compulsão alimentar

Depois de Yasmin Brunet revelar no BBB 24 que sofre de compulsão alimentar, a mãe dela, Luiza Brunet, explica quando o problema começou

A modelo Luiza Brunet surpreendeu ao relembrar quando sua filha, a modelo Yasmin Brunet, começou a desenvolver questões alimentares. A jovem já contou no BBB 24, da Globo, que sofre de compulsão alimentar. Agora, a mãe dela revelou quando ela começou a ter problema com a comida.

Brunet contou que Yasmin iniciou uma relação difícil com a comida na adolescência. "Toda modelo que iniciou carreira nos anos 2000 passou por isso. Com 17 anos ela foi morar fora do Brasil. Nessa época era muito rigorosa a questão da magreza extrema. As agências era muito rígidas, mediam e pesavam as meninas sempre. Isso me assustava muito. Ela trabalhando em uma agência grande em Nova York, entrou nesses padrões. Por conta disso desenvolveu questões alimentares", disse ela na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, ela contou sobre a decisão da filha de parar de buscar a magreza e aceitar o seu corpo natural. "Já tem um tempo que a Yasmin decidiu ter um corpo normal, e acho isso muito legal. Antes ela era magra demais. Hoje tem um corpo normal para uma mulher da idade dela. E os padrões também mudaram. Ela não fica mais fazendo aquelas dietas drásticas. E faz exercício porque é importante para a saúde. Mas, quando se tem compulsão alimentar, se há qualquer episódio que a deixe frágil, ela vai, evidentemente, buscar comer ou parar de comer. Ou comer e vomitar", afirmou.

Yasmin Brunet desabafa sobre compulsão alimentar

Yasmin Brunet abriu seu coração e desabafou sobre a compulsão alimentar durante o Raio-X no BBB 24. A modelo vem sendo alvo de piadas e comentários sobre seus hábitos estar comendo de forma 'desenfreada', segundo Rodriguinho.

A filha de Luiza Brunet, confessou ter encontrado um refúgio na comida para lidar com sua ansiedade. Confira o desabafo:

"Eu estou completamente descompensada na alimentação. Eu estou muito ansiosa e eu já tive questões alimentares, então eu estou depositando absolutamente tudo na comida", admitiu. "Eu pensei que poderia ser assim, mas eu não achei que seria tão intenso como está sendo, a questão da comida".

Yasmin tentou ainda explicar o sentimento. "É muito doido, quem tem questões alimentares vai entender, você se sente cheia e vazia ao mesmo tempo. Parece que o único momento em que eu não penso e não fico ansiosa, é o momento em que eu como, mas logo em seguida já vem de novo", relatou. "Isso está sendo bem complicado", finalizou a sister dentro do um minuto disponível diariamente para a gravação do Raio-X.