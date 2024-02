Luiza Brunet alfineta Rodriguinho sobre mentira contada para Yasmin no BBB 24: "Decepção"

Mãe de Yasmin, Luiza Brunet comenta conversa da filha com Rodriguinho no BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, ela alfineta o cantor sobre falas machistas

Yasmin Brunet (35) descobriu que alguns homens do BBB 24 falaram sobre o seu corpo. Nesta segunda-feira, 19, Luiza Brunet (61), mãe da modelo, assistiu a reação da filha com a desagradável descoberta. Em entrevista à CARAS Brasil, a ativista comenta sobre a omissão de Rodriguinho (45) e revela o que sentiu ao acompanhar a tristeza da filha pelo pay-per-view.

"Yasmin chorou pela decepção do que ouviu e confrontou o outro participante que ela se tornou amiga na casa. Ele, não teve coragem que Nizam teve de dizer que estava na conversa", diz ela, que inicialmente evita mencionar o sambista.

Luiza Brunet, no entanto, acredita que o sofrimento da filha ainda não terminou. Isso porque Rodriguinho foi confrontado pela empresária sobre as falas machistas. Ele negou ter participado do momento controverso. "Outra decepção grande vai ter do Sr. Rodriguinho", afirma.

A ex-modelo revela que não foi nada fácil acompanhar a reação da filha ao descobrir que foi tema de uma conversa polêmica no BBB 24. "Yasmin tem um coração pleno de amor e chora com desilusões. Como mãe fico triste, mas está é a realidade da vida. Difícil confiar em alguém", desabafa.

Na casa mais vigiada do Brasil, Rodriguinho negou envolvimento em críticas ao corpo de Yasmin. "Então vou te falar uma parada. Eu tenho certeza que eu não participou desse assunto. Eu tenho certeza absoluta, porque, cara, eu não sou moleque, né? Se eu estou vendo alguém falar uma coisa dessa, eu ia falar: 'Oh, gente, vocês não tem noção do que estão falando? Tá louco'. Por coisa muito menor eu já fiz isso", disse ele ao ser confrontado pela sister.

ENCONTRO COM NIZAM

A ativista se encontrou com Nizam Hayek (32), um dos envolvido na polêmica, durante um badalado camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em conversa com a reportagem, ela conta que teve uma lavação de roupa suja no local frequentado por celebridades durante os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro no carnaval.

A ex-modelo revela que o executivo pediu desculpas pelo comportamento inadequado. Ela também conta que disse verdades para o influenciador e o incentivou a usar a fama alcançada com o reality show da Globo para conscientizar homens a não serem machistas.

"Sugeri que ele se interesse por esta pauta latente e que precisamos de homens para alavancar [os perigos] do preconceito sobre corpos de mulheres, falta de respeito e cuidado. [Também] a educação na sociedade", conclui.