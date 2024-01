Lucas Lucco revela surpresa com MC Bin Laden no BBB 24: "Não tinha ideia"

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Lucco revelou detalhes de relação com MC Bin Laden e relembrou parceria musical em 2017

Amigo e admirador do trabalho de MC Bin Laden na música, o cantor Lucas Lucco confessa que ficou surpreso com o anúncio do funkeiro no BBB 24. Conhecidos desde 2016, quando gravaram uma parceria com o hit Tá Tranquilo, Tá Favorável, ele afirmou à CARAS Brasil que os dois mantêm a amizade desde então.

"A gente troca ideia até hoje. Não tinha ideia que ele ia para o BBB. Que legal, fiquei feliz por ele", disse o artista, que revelou os bastidores do feat, que se tornou um sucesso instantâneo nos shows e nas plataformas digitais.

Na época, Lucas estava iniciando sua carreira como ator e já despontava como um dos novos nomes do sertanejo. Segundo ele, o contato com MC Bin Laden foi muito tranquilo e rapidamente os dois conseguiram realizar a versão sertaneja do funk.

"Assim que estourou a Tá Tranquilo, Tá Favorável eu liguei para ele. Eu estava morando no Rio de Janeiro na época, fazendo Malhação, e ele foi super solícito, se mostrou fã do meu trabalho e daí eu propus para ele gravar uma versão sertaneja da Tá Tranquilo, Tá Favorável e ele ficou super feliz", conta.

"Lembro que ele foi lá para casa, no Rio de Janeiro, ficou uns dois dias comigo. A gente conversou pessoalmente e planejamos a gravação da música. Gravamos a música lá em Balneário", completou.

Apesar de não acompanhar as novidades envolvendo o Big Brother Brasil, Lucas revelou que ficou animado com a notícia que o colega foi parar no reality. "To ansioso pra ver se tem mais alguém que eu conheço", disse.

Em tempo, não apenas o anúncio dos participantes do BBB 24 tem causado burburinho entre os fãs do programa. Isso porque esta temporada contará com novidades na votação, que agora passará a ser em um esquema misto. Até a metade do programa o público votará para salvar o seu favorito do paredão. Já na segunda parte, a votação será para eliminar, assim como aconteceu nas últimas edições.