BBB 24: Lucas cria confusão ao espalhar fofoca sobre sisters: ‘Quer causar picuinha’

Lucas Henrique causa alvoroço ao espalhar fofoca sobre sister aliada com as rivais e é detonado após ser desmascarado no BBB 24

Na madrugada desta sexta-feira, 22, Lucas Henrique gerou polêmica no Big Brother Brasil 24 ao espalhar uma fofoca sobre uma sister aliada e suas rivais. O professor de educação física semeou o caos ao afirmar que Fernanda, sua colega do Quarto Gnomo, estaria rindo de Alane e Isabelle, que acabaram descobrindo as mentiras do brother.

Logo após a Prova do Líder, Lucas contou a Alane e Isabelle que Fernanda teria comemorado a eliminação delas da competição. No entanto, Fernanda soube da conversa e prontamente chamou as rivais para esclarecer a situação. Com sinceridade, a carioca afirmou que não estava debochando delas e buscou se defender das acusações do aliado.

"Galera, licença, deixa eu falar só com vocês rapidinho. Cunhã, o Buda me falou, vou até fechar a porta para não ficar fazendo fofoca também", ela iniciou. "O Buda veio me contar uma coisa agora que eu nem imaginava, ele disse que vocês ficaram p*** porque acharam que eu estava rindo de vocês", Fernanda tentou se justificar.

"Deixa eu terminar de contar a história, antes de ir tomar uma providência. Porque eu pisei em uma bolinha e a ia dar um tombo feio do c***, aí eu fiquei rindo", a confeiteira explicou a situação e tentou tirar a história a limpo. Na sequência, Isabelle e Alane procuraram o professor para conversar, mas ele seguiu afirmando que a carioca começou a rir exatamente quando elas foram desclassificadas.

Fernanda foi falar para Isabelle que não riu da eliminação dela e da Alane, como o Lucas disse. Isabelle foi até o Lucas tirar satisfação e disse que fofoca destrói vidas.#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/j5jyaz1N9U — Central BBB (@CentralRedeBBB) March 22, 2024

Diante das declarações, as sisters acabaram confiando na versão da confeiteira e detonaram a fofoca do capoeirista: "Não tem condições, ele observa as coisas com esse intuito de causar picuinha, de causar intriga”, Alane pontuou. "Estressando a minha cabeça uma hora dessas! Estão vendo como fofoca é?”, Isabelle alfinetou também.

“A menina veio pedir desculpas por uma coisa que eu nem estou pensando sobre ela. O Lucas faz isso, sim”, Cunhã continuou a detonar a postura do professor. "Ele fica olhando tudo dos outros, até na hora da prova. Ele observa as pessoas até na hora da prova dele. Se não me engano, ele já tinha perdido e ficou olhando as coisas dos outros”, concluiu Alane.

Alane: "Quer encontrar confusão onde não tem"



Isabelle: "Tá vendo como são as coisas?"



Alane: "Aí é isso! Ele fica olhando tudo dos outros até na hora da prova dele! Se não engano, ele já tinha perdido e ficou olhando coisa dos outros! Ele só olha pros outros!"#BBB24… pic.twitter.com/QbZ6TDDlbw — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024

Lucas Henrique revela que trapaceou na Prova do Líder:

A última Prova do Líder no BBB 24 nesta quinta-feira, 21, está dando o que falar. Giovanna venceu a disputa mais uma vez e Lucas Henrique surpreendeu ao revelar que fez uma espécie de trapaça durante a disputa. Além de espalhar uma fofoca sobre Alane e Isabelle, ele também admitiu que tentou prejudicar uma das sisters durante a competição.