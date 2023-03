Lexa toma as dores de Mc Guimê fora da casa e desabafa: ''Não quero ser chata''

Após Mc Guimê vencer a Prova do Líder em dupla, Lexa opinou sobre o amado não ceder a liderança e desabafou

A cantora Lexa, esposa de Mc Guimê, não aguentou e resolveu se pronunciar nesta sexta-feira, 10, após os internautas alegarem que o artista deveria abrir mão da liderança por já ter sido líder outras vezes, coisa que não aconteceu no jogo ainda.

Em seu Twitter, a funkeira comentou que o marido não deve deixar o poder para Ricardo Alface, sua dupla na prova, por ele também querer movimentar o jogo de sua maneira.

"Da onde a galera tirou que o Guimê tem que ceder o líder porque ele já foi líder? Ele nunca foi líder gente, rs. Assim como alface não quer ceder, ele também não quer… normal ué. Agora como isso vai desenrolar, vamos descobrir… Essas provas em dupla… só pra deixar a gente maluco", falou como está afetada aqui fora.

Em seguida, Lexa fez um desabafo sobre não aguentar ficar quieta ao ver os comentários sobre o esposo no reality e falou que não quer ser inconveniente.

"Ain gente, eu juro que eu queria falar menos de BBB, mas vocês não têm noção do que é ter um parente, familiar, marido, filho lá dentro… pqp… me perdoem, de verdade… não quero ser chata jamais, só tô defendendo quem eu amo", declarou.

E agora? Mc Guimê e Ricardo fazem questão da liderança: ''Não vou arredar o pé''

Em conversa com Bruna Griphao, Mc Guimê deixou claro que lutará pelo poder. "O que você acha que vai ser?", perguntou a atriz. "Do Líder ou não? Não sei se vai ser Líder dupla ou um fica com imunidade e dinheiro...", disse o cantor. "Eu falei pra ele que quero muito ser Líder. Não vou arredar o pé. Tenho minhas estratégias, quero movimentar o jogo. [...] Senão vão ficar os dois brigando para ser Líder", disparou Guimê.

A sister então questionou se o voto dele seria em Cezar Black. "Provavelmente, porque o que acontece... eu votaria nele se não fosse Líder, indicaria ele como Líder. Só que, como a Domitila já está sem Bate-Volta, eu quero ver, por exemplo, se posso deixar ele para ser voto da casa. Não é só gente do Quarto Deserto que vai votar nele, tem gente do Quarto Fundo do Mar que vai votar nele", avaliou ele.

O cantor continuou: "Te falando já que você é minha parceira. Ou boto ele no Líder, deixo pegar fogo aqui na casa, que aí cada um vai agir que tiver que agir". "Quem é sua outra opção?", perguntou a atriz. "Minha primeira opção é ele. A Marvvila, a própria Sarah, mas Sarah não vou mandar agora não, pelo Líder, ainda mais porque fui com Facinho. Minha opção mesmo é o Black", revelou o cantor.