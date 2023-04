Larissa diz que Bruna Griphao 'passou do ponto' em discussão dentro da casa

'A gente fala muito, mas a gente erra', refletiu Larissa sobre tretas dentro da casa do BBB23

A Larissa (23), foi a última eliminada desta edição do BBB com 49,98% dos votos e deixou o programa em quarto lugar. Fora da casa a ex-sister refletiu sobre rivalidades que teve dentro do programa de atitudes de seus companheiros, incluindo Bruna Griphao, parceira de Lari dentro do jogo.

Ao relembrar uma treta que protagonizou com Cezar Black dentro da casa, que disse acreditar que a professora de educação física havia retornado ao programa 'brifada', com instruções do que fazer ou não.

A briga se deu inicio quando Bruna Griphao ouviu uma conversa entre o brother e Domitila Barros sobre o assunto e correu para defender a amiga.

"Eu já estava saturada desse assunto. Sempre voltava e era onde me pegava. Eles investiam onde me feria", explica. Apesar disso, Larissa admite que ela e suas aliadas passaram do ponto com o enfermeiro: "Foi mesmo. A Bruna depois se arrepende, pede desculpas pra ele. Mas é que já estava todo mundo desgastado do jogo. A gente fala muito mesmo, mas a gente erra", reflete.

Larissa revela futuro de relação com Fred

Larissa tomou café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ desta segunda-feira, 24. Além de comentar sobre sua trajetória no reality, a educadora física também abriu o coração e revelou se o relacionamento com Fred Bruno (33) tem futuro fora da casa mais vigiada do Brasil.

O assunto surgiu quando Ana Maria Braga perguntou se a morena se apaixonou pelo ex-brother. Em resposta, Larissa disparou: “Eu me apaixonei, óbvio. Me apaixonei, sim. O Big Brother intensifica muito as coisas. [...] Não tem como não ter essa proximidade, e essa conexão nossa foi desde o início, antes de a gente ficar”, ela confessou.

“Eu me apaixonei, sim, e foi algo muito sincero das nossas partes”, Larissa completou e revelou se pensa em levar o romance adiante: “A gente sempre só viveu lá dentro, sem projetar nada. Eu acho que a gente é muito amigo, e isso aí a gente vai tirar de letra, independente do que a gente resolver”, ela declarou.