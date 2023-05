Key Alves faz tatuagem em homenagem ao México e internautas reprovam: 'Isso é a bandeira da Itália'

Os Fãs apontaram que Key teria esquecido um detalhe da bandeira do México que fez com que a homenagem não desse tão certo

Key Alves compartilhou, nesta segunda-feira, 08, algumas tatuagens que fez em seu Instagram. Entre elas, o coração nas cores da bandeira do México, que segundo a ex-BBB foi uma homenagem ao país, onde ficou confinada no La Casa de Los Famosos, porem a tatuagem chamou a atenção dos internautas pela falta do brasão nacional mexicano.

Key foi escolhida para representar o Brasil no intercâmbio de participantes do La Casa de Los Famosos e do Big Brother Brasil.

Na legenda do post em suas redes sociais, além do coração Key também deu significado para as outras três tatuagens feitas por ela: "Eu decidi fazer uma homenagem, tatuando 'Posturada e Calma', meu bordão do BBB", começou ela. "Fizemos a chave, meu emoji, em homenagem aos meus fãs. Tatuamos também o coração com a bandeira do México."

A ausência do brasão na pequena tatuagem fez com que os internautas comentassem o assunto na postagem da atleta, pontuando que Key teria feito a bandeira da Itália sem querer: "Bandeira errada, hein?", comentou uma seguidora. "Você tatuou a bandeira da Itália e não do México", pontuou o outro.

Seus fãs se sentiram homenageados com a tatuagem e encheram a atleta de amor nos comentários: "Estamos eternizados na pele da Key. Seus chaveirinhos!", comentou uma página de fãs da atleta. "Obrigada pela homenagem, meu amor. Nós, chaveirinhos, te amamos muito!", comentou uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Sisters do quarto deserto eternizam amizade com tatuagem em grupo

Key Alves não foi a única que decidiu marcar seu tempo no programa. As sisters do quarto deserto aproveitaram a festa do Fred Bruno que aconteceu nesta sexta-feira, 05, e decidiram eternizar a amizade das 4 finalistas com uma tatuagem especial.

Larissa Santos, Bruna Griphao e Amanda Meireles, a grande campeã do BB23, tatuam “US 4” que significa "nós 4". A ex-rouge, Aline Wirley, não estava presente na festa e vem dando um tempo nas redes sociais após a final do programa.