Key Alves abre o jogo sobre possível affair com ator gringo após comentário em foto

Em depoimento à CARAS, ex-BBB Key Alves falou sobre troca de mensagens com ator gringo em meio a torcida de fãs por romance

A mãe está on! A jogadora de vôlei Key Alves (22), ex-participante do BBB 23, não tem perdido tempo em sua vida de solteira. A famosa confessou que está conhecendo melhor o ator sueco Kevin Lütolf.

" Apos esse comentário no meu post, passamos a conversar e estamos nos conhecendo melhor ", disse ela em depoimento exclusivo à CARAS Brasil.

O rolo entre os dois se iniciou após o galã gringo curtir e comentar uma de suas fotos, a qual ele deixou alguns emojis. Ao perceber a interação, Key rapidamente respondeu o comentário retribuindo alguns emojis.

Nas redes sociais, logo a troca de emojis ganhou repercussão e deixou muitos fãs da atleta torcendo para que o romance aconteça. "Key arrasadora de corações gringos", brincou um admirador da beldade, lembrando que ela também fez o maior sucesso com o público do reality Casa de Los Famosos, no México.

Kevin Lütolf é conhecido por seu trabalho como modelo e ator. Ele também já estrelou campanhas publicitárias para marcas de luxo como Bulgari e Giorgio. Em seu perfil do Instagram, ele acumula mais de um milhão de seguidores.

EM PASSOS LENTOS

Vale destacar que no início do mês Key Alves confessou que estava indo devagar na paquera desde o seu término com Gustavo Benedetti, com quem iniciou um namoro dentro do BBB 23.

Em entrevista ao Jornal Extra, a jogadora de vôlei deixou claro que estava fechada para balanço, pois ainda estava superando o término. Além disso, a ex-BBB ainda confirmou que ainda não havia beijado ninguém.

"Não fiquei com ninguém desde que a gente terminou e também não é do meu interesse. E não é nem por ele, eu sou assim mesmo. Quando termino algo sério levo meses para me relacionar de novo. No meu outro relacionamento, fiquei mais de um ano sem ficar com ninguém", disse.