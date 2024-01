Karol Conká conta o verdadeiro preço de entrar para a história do BBB

Após comentar sobre o BBB 24, Karol Conká conta qual foi o verdadeiro preço de entrar para a história do reality show após sua participação polêmica

Após comentar sobre a 24ª edição do BBB nesta terça-feira, 30, a cantora Karol Conká contou para seus seguidores qual foi o verdadeiro preço de entrar para a história do reality show da Globo. A artista teve uma participação polêmica no BBB 21 e é considerada uma das maiores vilãs da história do programa.

A ex-BBB foi questionada por um fã sobre a sua passagem pelo programa por meio de um comentário nas redes sociais. "Quanto vale entrar pra história, Karol?", perguntou um internauta, que foi respondido pela cantora. "Vale a carreira kkkk", disse ela, levando a situação com bom humor.

Vale lembrar que Karol Conká foi recordista em sua participação no Big Brother Brasil. Isso porque ela recebeu acima de 99% de votos no Paredão de levou a sua eliminação, se tornando a maior rejeição da história do programa em 24 edições.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Karol Conká reage à comparação com 'vilões' da edição

Recentemente, a cantora Karol Conká falou sobre as comparações que o público faz entre ela e os "vilões" do BBB 24. Em sua passagem polêmica no programa que tornou Juliette campeã, a rapper sofreu um grande cancelamento por alguns comportamentos dentro da casa mais vigiada do país.

Em entrevista à revista Quem, a artista quebrou o silêncio e revelou o que pensa sobre a situação com que frequentemente é relacionada por internautas. "Algumas comparações são desnecessárias, porque as pessoas agem como se quem inventou certo tipo de comportamento do ser humano fui eu, mas não", declarou ela.

E continuou: "A verdade é que todo mundo tem um pouquinho de Karol Conká porque todo mundo é muito ser humano e nem todo mundo tem uma câmera em cima olhando cada detalhe que a gente vive". Karol Conká ainda falou sobre a trajetória do cantor Rodriguinho, participante do BBB 24. No início da nova temporada, o brother foi apontado como uma 'versão masculina' da cantora.

"É muito comum o telespectador fazer comparação de artista ou participantes muito marcantes. No meu caso, eu fiz uma participação um pouco polêmica, então eu acho natural que o público comece a comparar atitude de outros participantes. É um pouco engraçado, mas eu consigo levar de boa", concluiu a ex-BBB.