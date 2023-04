Juliette Freire é massacrada após declarar apoio para sister do BBB23: "Inacreditável"

Juliette Freire é massacrada nas redes sociais após anunciar decisão em Paredão

Campeã do BBB21, Juliette Freire está sofrendo um massacre nas redes sociais após tomar partido em um Paredão decisivo no BBB23. É que ele anunciou apoio para Domitila Barros, algo que não agradou o público.

Em todas as postagens, são centenas de comentários com críticas à paraibana. "Juliette, não vou torcer por Domitila porque ela insinuou coisas absurdas sobre Larissa. Achei uma falta de respeito muito grande da parte dela. Votei em você, mas Domitila vai sair, porque Deus é justo!", comentou um.

"Pelo jeito não está assistindo BBB. Não viu o que ela falou?", questionou outro. "Você não pode defender a Domitila que desmoralizou tanto outra mulher, no caso a Larissa. Inacreditável", comentou outro. "Jura que vai puxar pra Domitila ficar? Não. Não acredito que você faria esse papel. Faz isso não. Não decepcione seus seguidores", comentou mais outro seguidor.

Domitila Barrosganhou apoio de Juliette Freire em uma publicação nesta segunda-feira. "Sobre BBB. Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade…", afirmou a artista.

Em seguida, a ex-BBB confessou que vai ficar muito triste caso Domitila Barros seja eliminada no próximo paredão. A ativista, vale lembrar, está na berlinda ao lado de Amanda e Larissa. "Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a Domitila sair", disse a ex-BBB.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Além de Juliette, outro ex-participante do BBB 21 também declarou apoio para Domitila. No Twitter, Gil do Vigor (31) revelou para os seguidores que está torcendo para a ativista social continuar no reality show. "Vigorentos e vigorosos!! Respeito a decisão e torcida de vocês mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade", afirmou ele.