Isabelle diz ver Davi como 'irmão mais novo' e analisa estilo de jogo dos dois

No Mais Você, Isabelle recordou como começou sua relação de proximidade com o baiano e analisou a personalidade da dupla: 'Personalidades diferentes'

Os finalistas do BBB 24, Isabelle e Matteus, bateram um papo com Ana Maria Braga, no Mais Você desta quinta-feira, 18. No programa, a cunhã-poranga, que ficou em terceiro lugar, falou sobre sua amizade com Davi, o grande campeão do Big Brother Brasil, e o estilo de jogo dos dois na casa.

A apresentadora começou o assunto mostrando o momento em que Isabelle e Davi descobriram que tinham sido escolhidos pelo público para entrar no reality. A ex-sister recordou: "A gente entrou junto e saiu junto. O Davi era para mim e é até hoje, apesar da correria desses dias, um irmão mais novo. Tinha muito carinho por ele naquele momento. Quando o conheci, no "Puxadinho", essa alegria dele, esse menino valente, aquele sorriso... me contagiou", relembrou.

"Até depilava as costas dele, até isso. (...) Ele dizia que ele era meu irmão mais novo, às vezes ele era meu pai, eu era a mãe dele. A gente era uma grande família, nós dois juntos", lembrou Isabelle.

Depois disso, Isabelle falou do jogo dos dois ao responder uma pergunta de Ana Maria: "Você acha que se não tivesse feito essa conexão com ele ali no começo e não tivesse essa ligação durante esses cem dias, você acha que o resultado seria diferente?", perguntou a apresentadora.

"Não... Acredito que a gente teve torcidas muito grandes. Os dois tiveram personalidades diferentes, a gente jogou diferente, a gente divergia no jogo, nossas opiniões de jogo eram diferentes. Acho que o caminho foi como tinha que ser", respondeu a cunhã-poranga.

Matteus e Isabelle falam do futuro de relacionamento

Os dois contaram para Ana Maria Braga que ainda não decidiram se vão namorar ou não, o que deu indícios de que o affair pode esfriar. Tudo começou quando Ana Maria Braga quis saber se eles já avançaram no clima de romance, mas Matteus confessou que eles ainda não ficaram sozinhos.

Por causa da agenda agitada de compromissos pós-reality, eles ainda não pararam para conversar e nem ficar juntos depois da grande final do Big Brother Brasil. Eles contaram que só se encontram nos bastidores dos compromissos nos estúdios da Globo e trocam beijos e breves conversas, mas ainda vão definir o futuro.