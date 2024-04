Irmã de Gil do Vigor levanta rumores sobre Davi e a irmã dele

Irmã de Gil do Vigor, Janielly Nogueira surpreendeu ao contar história dos bastidores da relação de Davi, do BBB 24, com Mani Reggo

Irmã de Gil do Vigor, Janielly Nogueira surpreendeu ao contar uma história dos bastidores da presença de Davi, campeão do BBB 24, em um hotel no Rio de Janeiro. Ela contou rumores sobre a crise no namoro de Davi com Mani Reggo e também citou a irmã dele, Raquel Brito.

No Instagram, Janielly gravou vídeos para falar sobre Davi e Mani. “Ele enganou ela sim! Eles não estão juntos desde quinta-feira. Ela foi para o hotel e a irmã de Davi, aquela bonita, não apoiou o relacionamento deles, esculhambou e humilhou Mani. Eu sei porque eu tenho fontes, gente, não estou mentindo. E ele fingiu, mentindo para todos nós, que torcemos por ele, dizendo que estava com Mani mesmo sabendo que não estava com ela”, afirmou.

E completou: “A única coisa que a Mani falou quando estava no momento foi: ‘Não use meu nome para se promover’. Não é que ela precisava do nome dele, era para ele dizer a verdade para o público dele, que não estava mais com ela. Ele enganou a todos nós. Ele foi uma farsa dentro do programa, e ele permitiu que a irmã dele humilhasse ela. A irmã dele começou a falar um bocado de baboseira para a mulher, ele não defendeu, e Mani, por falta de respeito da irmã de Davi, e por ele que não defendeu a própria mulher que ajudou ele o tempo que passaram juntos. Porque dentro do programa, né, Davi? Era tua mulher, tua amada, tua esposa que tu ia casar”.

Por fim, ela afirmou: “Meu senhor, que decepção que tu foste pra gente. Ainda bem que eu deixei de te seguir”.

Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, fala sobre Davi e Mani - Parte 1 pic.twitter.com/czhGLWEnBE — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) April 21, 2024

Irmã de Davi fala de Mani

Irmã de Davi, campeão do BBB 24, Raquel Brito surpreendeu ao responder perguntas dos internautas sobre a ex-cunhada, Mani Reggo. O relacionamento de Mani e Davi chegou ao fim após a saída dele do reality show e surgiram rumores de que ela teria tido um atrito com a irmã do rapaz. Com isso, Raquel se pronunciou.

No Instagram, uma fã perguntou: “Você vai se manifestar sobre o que a irmã do Gil falou? Que você humilhou a Mani?”. Então, Raquel respondeu: “Eu não. Ela quer ibope e isso eu não dou, não. Eu sei o que eu faço, o que eu falo. Ela tem tempo para isso, eu não. Tenho que cuidar de Davi”.

Em outro comentário, um internauta quis saber: “É verdade que você humilhou a Mani no hotel como a irmã do Gil do Vigor relatou? Queria tanto que vocês se resolvessem”. Por sua vez, Raquel declarou: “O povo ama meu nome para inventar fofoca, gera ibope para qualquer comentário a mim. Liga a Davi então eles têm que comentar. Meu foco é cuidar dele agora”.