Irmã de Davi, do BBB 24, responde pergunta sobre Mani: ‘Quer ibope’

Irmã de Davi, do BBB 24, Raquel Brito alfineta a ex-cunhada Mani Reggo ao responder internautas sobre rumores entre elas

Irmã de Davi, campeão do BBB 24, Raquel Brito surpreendeu ao responder perguntas dos internautas sobre a ex-cunhada, Mani Reggo. O relacionamento de Mani e Davi chegou ao fim após a saída dele do reality show e surgiram rumores de que ela teria tido um atrito com a irmã do rapaz. Com isso, Raquel se pronunciou.

No Instagram, uma fã perguntou: “Você vai se manifestar sobre o que a irmã do Gil falou? Que você humilhou a Mani?”. Então, Raquel respondeu: “Eu não. Ela quer ibope e isso eu não dou, não. Eu sei o que eu faço, o que eu falo. Ela tem tempo para isso, eu não. Tenho que cuidar de Davi”.

Em outro comentário, um internauta quis saber: “É verdade que você humilhou a Mani no hotel como a irmã do Gil do Vigor relatou? Queria tanto que vocês se resolvessem”. Por sua vez, Raquel declarou: “O povo ama meu nome para inventar fofoca, gera ibope para qualquer comentário a mim. Liga a Davi então eles têm que comentar. Meu foco é cuidar dele agora”.

Davi falou de Mani em live

Na madrugada deste domingo, 21, Davi usou as redes sociais para enviar uma mensagem à Mani Reggo após a empreendedora compartilhar um desabafo no Instagram. A publicação incluiu uma foto do casal, que só se encontrou pessoalmente uma vez após o fim do BBB 24 - um encontro conturbado, segundo fontes do jornalista Luiz Bacci.

Na legenda da postagem, Davi confessou a vontade de permanecer com Mani. "Many, meu Lulu. Eu te amo. Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando.", escreveu

Mais tarde, Davi também expressou o desejo de "acertar alguns pontos" com a então companheira durante uma live realizada em seu Instagram. "Só depende dela, se ela quiser eu tô aqui. Só foi esse tempo que eu saí do 'Big Brother' e tenho várias agendas para cumprir. Hoje que eu fui ver a minha mãe, mas eu tô super disposto. O dia e a hora que você quiser marcar pra conversar comigo pra gente acertar alguns pontos e continuar como a gente sempre continuou: só eu e você, e mais ninguém. Te amo, Mani.", disse o campeão do reality show.