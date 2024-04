Irmã de Davi faz post enigmático em meio a polêmica sobre o relacionamento com Mani

Após polêmicas envolvendo Mani e Davi, a irmã campeão do BBB 24 foi às redes sociais com post enigmático e deixa internautas curiosos

A relação entre Davi, campeão do BBB 24, e Mani, desde que o baiano saiu da casa vem gerando polêmica atrás de polêmica. Depois que ele fez uma declaração no programa Mais Você, de que os dois ainda estão se conhecendo, uma reviravolta tomou conta da vida do baiano.

Mani mudou o status de seu perfil, deixou de seguir Davi e eles ainda não se falaram, segundo o próprio revelou em entrevista ao Fantástico. Já a irmã de Davi, Raquel Brito, que vem acompanhando o campeão nos compromissos de agenda pós-confinamento, também se manifestou nesta segunda, porém sem citar nomes, apenas com a seguinte mensagem:

"Não há nada em oculto que Deus não venha revelar", postou a irmã do campeão.

Com toda a repercussão, a ex-esposa de Davi voltou às redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao postar em sua barraca de comida, mostrando que continua trabalhando normalmente. Sem citar Davi, ela gravou um vídeo para os stories do Instagram com um sorriso no rosto ao voltar ao trabalho em sua barraca de lanches em Salvador, na Bahia. "Oi, gente! Bom dia! Iniciando mais uma semana de trabalho nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus”, disse ela.

Davi falou sobre Mani no Fantástico

O campeão do BBB 24, Davi Brito, foi entrevistado pelo programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 21, para falar sobre a crise no seu relacionamento com Mani Reggo. Os rumores dizem que eles se separaram após ele vencer o reality show. Agora, ele contou que quer conversar com ela, mas disse que não conseguiu mais contato.

"Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem”, disse ele. Então, ele explicou sua fala polêmica no programa Mais Você, da Globo, no qual disse que estava conhecendo Mani, sendo que a chamava de esposa do Big Brother. "O fato que eu falei assim: ‘estar se conhecendo’. É pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, que é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar pro casamento. E aí é isso que eu quero. Só que teve toda essa situação, essa polêmica”, afirmou.

Logo depois, ele foi questionado sobre os rumores de que teria se afastado de Mani para não ter que dividir o prêmio e ele negou. "Não, não, não. Jamais. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação”, declarou.