Irmã de Davi esclarece 'confronto' do ex-BBB com Mani: 'Teve curiosidade'

Irmã de Davi, Raquel Brito falou sobre a suposta briga entre o campeão do BBB 24 e a namorada, Mani Reggo, após o reality show

Irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, Raquel Brito se pronunciou a respeito das últimas polêmicas envolvendo a vida pessoal do jovem. Desde o fim do reality show da TV Globo, o relacionamento do baiano com a namorada, Mani Reggo, tem sido um dos principais assuntos da web.

O reencontro entre os dois fora do confinamento não aconteceu em frente às câmeras e até há indícios de que teriam terminado o relacionamento nos bastidores. Na última segunda-feira, 22, o jornalista Leo Dias revelou o suposto motivo da briga, que até então não foi detalhada pelos envolvidos publicamente.

De acordo com o comunicador, Davi teria confrontado Mani Reggo a respeito de sua fama repentina. Atualmente, a empreendedora soma mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e conquistou o público durante a passagem do ex-brother no reality show.

Raquel Brito, por sua vez, revelou que os dois conversaram sobre o assunto após o BBB 24, mas negou que tenha ocorrido qualquer tipo de desentendimento. "Não houve discussão, ou quebra-pau, como as pessoas estão falando. Não. Houve, sim, uma conversa, mas não teve nada disso, sabe? Davi só perguntou porque para ele foi uma surpresa", declarou ela em entrevista ao Gshow.

Segundo a irmã de Davi, a surpresa se deu devido a Mani Reggo não gostar de aparecer em público. O vencedor do BBB 24 teria apenas tentado entender o motivo da companheira ter decidido abraçar a fama.

"Alguém que não tirava foto com ele, era uma dificuldade, não queria aparecer de jeito nenhum [...] ela não se interessava em fazer. E agora, depois que ele entra, depois de determinado tempo, ela já é famosa. Ela tira foto, ela grava vídeo... Ele teve essa curiosidade e perguntou a ela, mas não foi com aqueles termos de 'você quer crescer em cima da minha imagem'", afirmou Raquel Brito.

Sonia Abrão sai em defesa de Davi

A apresentadora Sonia Abrão deu a sua opinião sobre o ex-BBB Davi, que foi o campeão do BBB 24 e se envolveu em polêmica por causa da crise no relacionamento com Mani Reggo. No programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a comunicadora contou que torce pelo rapaz aqui fora e não vai criticá-lo. Inclusive, ela disse que torce por um final feliz na vida pessoal dele.

"Eu só quero avisar que eu não vou soltar a mão do Davi. Eu acho que aquele jogo que ele ganhou, que ele venceu, essa edição do Big Brother Brasil, eu não retiro uma palavra do que eu disse durante 100 dias do nosso programa. A vitória dele é absolutamente, no meu entender, inquestionável. Tanto que tinha um Brasil inteiro torcendo por ele, sem nem imaginar, nem ele e nem nós, o que poderia rolar pós-Big Brother Brasil. Então não adianta o pessoal vir com a história de que a Mamacita estava certa, aquela Wanessa Camargo. Começar a querer justificar Leidy Elin, Yasmin Brunet, todos que foram os inimigos dele e que o próprio público tirou de lá. Não vem que isso não cola. Isso não funciona. O jogo acabou, ele foi o grande campeão, ele levou o prêmio", disse ela.