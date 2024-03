Irmã de Davi, do BBB 24, solta o verbo e rebate Luiza Brunet após acusação de crime

Procurada pela CARAS Brasil, irmã de David defendeu postura de brother e afirmou que Yasmin usou palavras piores durante o BBB 24

Raquel Brito, irmã de Davi, do BBB 24, saiu em defesa do brother após Luiza Brunet afirmar que ele cometeu um crime ao chamar Yasmin de "inútil" durante a formação do último paredão. Procurada pela CARAS Brasil, a manicure destacou que a modelo agiu de maneira pior no confinamento, principalmente contra seu irmão.

"Mas ela se esqueceu que a filha dela chamou o Davi inúmeras vezes de outros tipos de artigos, inútil ainda é pouco para o que a filha dela fez o programa todo. Fica uma coisa meio difícil de se entender a postura dela em relação a isso, temos que lembrar do que a pessoa já fez", dispara.

Durante a madrugada desta segunda-feira, 4, Luiza compartilhou uma série de publicações nos stories do Instagram, a qual aparece falando sobre contra golpe de Davi e seu posicionamento contra Yasmin. Na ocasião, ela avaliou que o baiano cometeu "injúria" ao chamar a filha de "inútil".

Sem se preocupar com a repercussão negativa dos comentários de Luiza, Raquel afirmou que tem assessoria jurídica para defender Davi e garantiu que logo a equipe do irmão vai produzir conteúdo expondo falas comprometedoras da loira. "Vamos lembrar hoje as falas que a Yasmin fez durante esses 50 e poucos dias de programa", afirma.

"Se for um crime, a Yasmin Brunet cometeu muito mais. Não só ela, como a Wanessa Camargo, o Rodriguinho, o Bin Laden, a Lady, Fernanda e a Pitel. Então tem vários outros fatores que podem acontecer", completou ela, relembrando as pessoas que já atacaram Davi durante a temporada.

Vale destacar que Luiza segue fazendo publicações sobre a postura do Davi e já reforçou seu posicionamento sobre o crime de injúria, explicando o que ele se caracteriza. "Nada mais é do que xingar alguém, ofendendo de forma subjetiva sua dignidade ou decoro", dizia um trecho.